مشروع مسام ينزع 1181 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

بيروت - نادين الأحمد - نجح مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نزع 1181 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2026، ضمن جهوده المتواصلة لحماية المدنيين وتأمين المناطق المتضررة من مخلفات الحرب.

وأوضح المشروع أن ما جرى نزعه شمل 4 ألغام مضادة للأفراد، و61 لغمًا مضادًا للدبابات، و1114 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى عبوتين ناسفتين، جرى التعامل معها في عدد من المحافظات اليمنية وفق خطط ميدانية دقيقة.

وفي محافظة عدن، تمكنت الفرق المختصة من إزالة ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية خور مكسر، و581 ذخيرة غير منفجرة في إحدى مديريات المحافظة، بينما جرى في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع ذخيرتين غير منفجرتين.

وشهدت مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات، و13 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين، كما أُزيلت ذخيرتان غير منفجرتين في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. وفي محافظة مأرب، نُزعت 4 ألغام مضادة للأفراد و467 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، تمكنت فرق مشروع مسام من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك يرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية شهر يناير الجاري إلى 1917 لغمًا، فيما بلغ العدد الكلي للألغام والذخائر التي أزالها مشروع مسام منذ انطلاقه نحو 531,868 لغمًا، زرعت عشوائيًا وهددت حياة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتؤكد المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة ومشروع مسام، استمرار التزامها الإنساني بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، بما يسهم في تعزيز أمن المدنيين، وتهيئة البيئة الآمنة التي تساعد الأشقاء اليمنيين على استعادة حياتهم الطبيعية بسلام وكرامة.