مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم وقف إطلاق النار في غزة ورفض المساس بوحدة الصومال

بيروت - نادين الأحمد - جدّد مجلس الوزراء السعودي تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الداعم لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة الرياض، حيث اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف بما يخدم التنمية والاستقرار ويواجه التحديات المشتركة.

وفي سياق متصل، شدّد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكّدًا مساندة المملكة لجميع المبادرات الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأوضاع في الصومال، والذي عُقد في جدة، مؤكدًا رفض المملكة لأي خطوات أو محاولات تهدد وحدة الصومال أو تمس سيادته وسلامة أراضيه.

وأشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك «درع الخليج 2026» الذي استضافته المملكة بمشاركة القوات الجوية والدفاع الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن مساعي تعزيز التعاون الدفاعي ورفع مستويات الجاهزية العسكرية.

كما استعرض مجلس الوزراء أبرز الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها المملكة مؤخرًا، منوّهًا بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، وما أسفرا عنه من توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات حيوية، شملت الفضاء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والمالية، والمياه، والزراعة، والتصنيع.