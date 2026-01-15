تابع الان خبر مساعدات سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت مساعدات سعودية غذائية جديدة، مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى وسط قطاع غزة، ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأسر النازحة التي تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة داخل المخيمات والخيام منذ فترات طويلة.

وضمّت القافلة سلالًا غذائية متكاملة تحتوي على مواد أساسية تلبي الاحتياجات اليومية للعائلات المتضررة، حيث تسلّمها المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة داخل القطاع، تمهيدًا لتوزيعها وفق آلية منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين الأسر المستفيدة.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة من القوافل الإنسانية التي تسيّرها المملكة في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأكيدًا على دورها الإنساني الرائد ومواقفها الثابتة في دعم القضايا الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في مختلف مناطق الأزمات.