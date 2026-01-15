اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية للأطفال في مخيمات غزة

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الميدانية في دعم الأطفال المتضررين، عبر توزيع الملابس الشتوية على النازحين في مخيمات وسط قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، بهدف التخفيف من آثار البرد القارس وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة.

وتولت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة داخل قطاع غزة، تنفيذ عمليات التوزيع، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية موجهة للأطفال، في مبادرة إنسانية تجمع بين الدعم الإغاثي والرعاية النفسية، وتسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى نفوس الصغار رغم قسوة الظروف.

وأعرب أهالي الأطفال المستفيدين عن شكرهم وامتنانهم الكبير للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدين أن هذه المبادرة أسهمت في توفير الدفء لأطفالهم داخل الخيام، وخففت من معاناة النزوح خلال فصل الشتاء، وأعادت الأمل والابتسامة إلى وجوههم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

