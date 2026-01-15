اخبار السعوديه

الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة 1/4
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة 2/4
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة 3/4
  • الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة 4/4

تابع الان خبر الطائرة الإغاثية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حطّت الطائرة الإغاثية السعودية رقم (79) في مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تسيّره المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

IMG 20260115 WA0013

وحملت الطائرة على متنها شحنات من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها على الأسر المتضررة، في إطار خطة إغاثية متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

IMG 20260115 WA0015 1

ويأتي وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وحرصها على مواصلة تقديم العون الإغاثي والإنساني لمواجهة التحديات المعيشية التي يشهدها قطاع غزة.

IMG 20260115 WA0014 1

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا