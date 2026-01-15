تابع الان خبر الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 تصل العريش دعمًا لقطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حطّت الطائرة الإغاثية السعودية رقم (79) في مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تسيّره المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها شحنات من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها على الأسر المتضررة، في إطار خطة إغاثية متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

ويأتي وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ79 امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وحرصها على مواصلة تقديم العون الإغاثي والإنساني لمواجهة التحديات المعيشية التي يشهدها قطاع غزة.