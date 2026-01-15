اخبار السعوديه

السعودية ترحب بتصنيف الإخوان المسلمين جماعات إرهابية

بيروت - نادين الأحمد - رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍ من مصر والأردن ولبنان ضمن الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز أمن المنطقة ومكافحة الفكر المتطرف.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن المملكة تجدد موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال التطرف والإرهاب، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات الدولية التي من شأنها حماية أمن الدول العربية واستقرارها، وصون السلم الإقليمي والدولي.

وشددت الوزارة على أن مواجهة التنظيمات المتطرفة تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، وتجفيف منابع الإرهاب الفكرية والمالية، بما يعزز فرص التنمية والاستقرار، ويحفظ أمن الشعوب من مخاطر العنف والتطرف.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

