تدشين المرحلة الثانية من مبادرة رسالة الحرمين لتعزيز الخطاب الديني الرقمي المعتدل

بيروت - نادين الأحمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الثانية من مبادرة رسالة الحرمين، بهدف تطوير منظومة الإرشاد الديني الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الشرعية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الخطاب الوسطي المعتدل.

وتركزت المرحلة الجديدة من مبادرة رسالة الحرمين على تحديث المحتوى الإرشادي الرقمي، عبر رفع عدد اللغات المتاحة في الشاشات الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة من 30 لغة إلى 40 لغة، في خطوة تهدف إلى إيصال الرسائل الشرعية الموثوقة إلى شريحة أوسع من الزوار والمعتمرين، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أعداد قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتُعد مبادرة رسالة الحرمين أحد المشاريع الإستراتيجية التي تعكس توجه الرئاسة نحو جعل القاصد محور الخدمات الدينية، من خلال تسخير التقنيات الحديثة لتقديم محتوى إرشادي موثوق ومتوازن، يتماشى مع متطلبات العصر ويجسد رسالة الوسطية والاعتدال المنبثقة من الحرمين الشريفين إلى العالم.

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات رؤية المملكة، التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، وجودة الخدمات، والابتكار، وتعزيز التواصل العالمي، بما يسهم في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وتقديم خطاب ديني رقمي معاصر يخدم الزائرين بلغاتهم المختلفة، ويعزز فهمهم لمقاصد الشريعة السمحة.