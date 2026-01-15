شكرا لقرائتكم خبر حائل تستقطب السياح الخليجيين وعشّاق المغامرات البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد منطقة حائل لتسجيل حضور لافت على خريطة السياحة الخليجية مع تنظيم أكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي على مستوى المنطقة والعالم، في فعالية نوعية يُتوقّع أن تجذب أعدادًا كبيرة من السياح الخليجيين وعشّاق المغامرات البرية، وتأتي هذه المسيرة لتقدّم تجربة استثنائية في قلب البيئات الصحراوية المفتوحة خصوصًا خلال موسم الشتاء.

الحدث، الذي يُقام في منطقة توارن التاريخية شمال غربي حائل، المرتبطة بسيرة حاتم الطائي، وتأتي الفعالية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل، ويستهدف كسر رقم قياسي عالمي مسجّل في موسوعة "غينيس"، ما يضفي على الفعالية بعدًا دوليًا يعزز جاذبيتها السياحية.

ومن المنتظر أن تشهد المسيرة مشاركة نحو 700 مركبة دفع رباعي، تنطلق عبر مسار صحراوي غير ممهد يمتدل لمسافة 7 كيلومترات، في تجربة تحاكي طبيعة المغامرات التي يفضلها السياح الخليجيون، ممن يرتبطون بثقافة الرحلات البرية والتخييم واستكشاف التضاريس الصحراوية المتنوعة. ويعكس هذا المشهد قدرة حائل على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التحدي، ومتعة القيادة، وجمال الطبيعة.

وتنظم المسيرة الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل، برعاية هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية وبيت الثقافة، وبدعم من 14 جهة حكومية، من بينها إمارة منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في نموذج يعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم السياحة بالمنطقة، وضمن جهود تعزيز مكانة حائل كوجهة شتوية رئيسية للسياحة البرية في المنطقة العربية والخليج.

وتعد الفعاليات المرتبطة بالمغامرات البرية وكسر الأرقام القياسية من أكثر الأنماط جذبًا للسياح خاصة الخليجيين، لما توفره من تجارب أصيلة قريبة من البيئة والثقافة المحلية، وهو ما يعزز من حضور حائل كوجهة مفضلة لعشّاق الصحراء والمغامرة، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة المملكة على تقديم منتجات سياحية متنوعة بمعايير عالمية.

وللاطّلاع على تفاصيل الفعالية، واستكشاف أبرز التجارب الشتوية في حائل ومختلف مناطق المملكة، يمكنكم زيارة منصة روح السعودية والتخطيط لرحلة تجمع بين المغامرة والطبيعة والتجارب الأصيلة عبر الرابط:

visitsaudi.com/winter