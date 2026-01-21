شكرا لقرائتكم خبر جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 تشهد الظهور الأول لشركة أودي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات في أبريل المقبل إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم لمتابعة منافسات جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا1، والتي ستشهد الظهور الأول لشركة "أودي" في مدينة جدة، بصفتها إحدى أكثر الشركات المصنعة احتراماً ونجاحاً في تاريخ رياضة المحركات. ويعكس حضور أودي ضمن منافسات الجولة الخامسة التي تستضيفها السعودية المكانة المتنامية للمملكة، التي أصبحت خلال فترة وجيزة محطة رئيسية في روزنامة الفورمولا 1 الحديثة، ومسرحاً رئيسياً لاستضافة أبرز الفرق والمصنعين العالميين في رياضة المحركات.

وكانت شركة أودي قد أعلنت مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين إطلاق سيارتها لموسم 2026، حيث تدخل البطولة بصفتها فريق مصنع متكامل، مع استحواذها الكامل على عمليات فريق ساوبر، إلى جانب تطوير وحدة طاقة خاصة بها في مدينة نويبورغ الألمانية.

وأكدت شركة أودي أن دخولها في بطولة العالم للفورمولا1 لا تندرج ضمن إطار تسويقي أو شراكات رمزية، بل يأتي في إطار التزام كامل بالمنافسة، حيث تتولى الشركة بناء هيكل السيارة، وتطوير وحدة الطاقة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة، إلى جانب استثمار طويل الأمد في المشروع. وقد شهد المقر الرئيسي لفريق ساوبر في هينفيل السويسرية تحديثات جوهرية شملت إنشاء نفق هوائي جديد وتوسعة مرافق التصنيع، في خطوة تمهد لتحقيق طموحات أودي في البطولة.

ويأتي توقيت دخول أودي إلى بطولة العالم للفورمولا1 متزامنًا مع تطبيق اللوائح الفنية الجديدة لموسم 2026، التي ستحدث تحولاً كبيراً في البطولة، حيث ستعتمد وحدات الطاقة بنسبة متساوية بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، إلى جانب استخدام وقود مستدام بالكامل. وتتماشى هذه التغييرات مع فلسفة أودي في سيارات الطرق وهويتها في رياضة المحركات، القائمة على الكفاءة، واستعادة الطاقة، وتكامل الأنظمة، وهي المجالات التي تبرز فيها قوة أودي، ليس من حيث القوة الحصانية فحسب، بل في طريقة تحويل القوة إلى أداء فعّال على الحلبة.

وتمثل منافسات الجولة الخامسة التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل محطة بارزة لعشاق رياضة المحركات في المنطقة، والتي تأتي تزامناً مع مشاركة أودي في بطولة العالم للفورمولا1، حيث تعتمد طبيعة حلبة كورنيش جدة على الكفاءة الديناميكية الهوائية، والدقة في القيادة، والثبات عند السرعات العالية، وهي عوامل شكلت جوهر تفوق أودي في سباقات لومان وبرامجها المختلفة في سباقات التحمل.

ويقود فريق أودي في البطولة ماتيا بينوتو، رئيس مشروع أودي للفورمولا1، والذي يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها خلال عمله مع فريق فيراري لمدة 27 عاماً، فيما يتولى جوناثان ويتلي منصب مدير الفريق بعد انضمامه قادماً من فريق رد بُل ريسينغ، ويمثل الفريق على الحلبة السائق الألماني المخضرم نيكو هولكنبرغ، إضافة إلى البرازيلي غابرييل بورتوليتو، بطل الفورمولا3 والفورمولا2 سابقاً.

ويأتي دخول شركة أودي إلى البطولة متماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما تحمله من تركيز على الابتكار والاستدامة والانفتاح العالمي، حيث ينسجم توجه الشركة نحو تقنيات الهجين واستخدام الوقود المستدام مع هذه الرؤية، ويعزز المكانة المتنامية للمملكة بوصفها ركيزة أساسية في مستقبل بطولة العالم للفورمولا1.

ورغم حداثة مشاركة أودي في الفورمولا1، إلا أنها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في أعلى مستويات رياضة المحركات عبر فئات متعددة، فيما تمثل مشاركتها بالنسبة للجماهير السعودية أكثر من مجرد اسم جديد على شبكة الانطلاق، حيث ستتيح الفرصة لمتابعة شركة تصنيع عريقة تمتد مسيرتها لأكثر من 110 أعوام، وهي تنافس في قمة رياضة المحركات العالمية، وعلى واحدة من أبرز حلبات البطولة.

2026.. سيارات جديدة، فرق جديدة، وبطل جديد

يشكل موسم 2026 محطة مفصلية في تاريخ بطولة العالم للفورمولا1، مع تقديم سيارات جديدة كلياً صُممت لتعزيز حدة المنافسة، وزيادة الندية، وتقارب النتائج في السباقات. كما يشهد الموسم توسع شبكة الانطلاق بانضمام فريق "كاديلاك" بصفته الفريق الحادي عشر على شبكة الانطلاق، إلى جانب الظهور المرتقب لشركة "أودي" في البطولة. كما تستقبل الجماهير جدة بطلاً جديداً للعالم للمرة الأولى منذ عام 2022، مع وصول سائق ماكلارين لاندو نوريس للدفاع عن لقبه في مواجهة بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن وزميله في الفريق أوسكار بياستري، كما تعود بطولة أكاديمية F1، مواصلةً إبراز الجيل القادم من المواهب النسائية في سباقات المحركات.

وتترقب الجماهير تجربة ترفيهية عالمية متجددة، حيث تعود منافسات جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc في نسختها لعام 2026 ببرنامج موسيقي عالمي، فبعد أن شهدت الأعوام الماضية عروضاً لفنانين عالميين من بينهم جاستن بيبر، وترافيس سكوت، وأليشيا كيز، وجنيفر لوبيز، وأشر، ستقدم نسخة 2026 قائمة ترفيه دولية جديدة، بما يعزز مكانة جدة كوجهة رائدة للرياضة والترفيه.