شكرا لقرائتكم خبر ختام بطولة «كملنا» للبلوت في موسم الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات بطولة «كملنا» للبلوت ضمن فعاليات موسم الخبر، والتي أقيمت تحت إشراف وزارة الرياضة بمركز سايتك في مدينة الخبر، وأقيمت فعالياتها على مدى يومين، وبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف ريال.

وحضر مراسم التتويج ممثل فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موسى الصالح، وممثل سايتك خالد العفيصان، ومدير موسم الخبر ثامر الشيخ، والذين تم تكريمهم كشركاء ورعاة للبطولة من قبل ممثل تطبيق «كملنا» محمد الهاشمي.

وحصد اللاعبان إبراهيم الحربي ونهار الشمري المركز الأول وجائزة قدرها 30 ألف ريال، فيما حصد المركز الثاني اللاعبان أحمد الخالدي وسليم النجيبي بجائزة قدرها 25 ألف ريال، بينما حصل اللاعبان متعب العنزي وثامر العنزي على المركز الثالث بجائزة قدرها 20 ألف ريال، فيما تم منح جوائز تحفيزية قدرها 5 آلاف ريال لأصحاب المراكز من الرابع إلى الثامن.

وهنأ الرئيس التنفيذي لتطبيق «كملنا» بدر الزامل اللاعبين الفائزين، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، التي شهدت إقبالا كبيرا وصل إلى 100 ألف لاعب ولاعبة، تأهل منهم 128 لاعبا للمرحلة النهائية التي استضافها مركز سايتك.

وأكد الزامل أن هذه البطولة تأتي امتدادا لمسيرة المنصة، التي تعد من أبرز المنصات الرقمية في لعبة البلوت، والتي تضم أكثر من 400 ألف لاعب نشط يوميا، معربا عن تطلعه لإقامة المزيد من الفعاليات في العديد من مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.