عاجل | مديرية الجوازات توضح مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي وحالة الوافد خلالها

عاجل | مديرية الجوازات توضح مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي وحالة الوافد خلالها

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 09:03 مساءً - شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية التابعة لوزارة الداخلية السعودية على أن صلاحية الخروج النهائي من المملكة هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار.

كما أكدت المديرية على أن الوافد صاحب التأشيرة يجب أن يغادر المملكة العربية السعودية خلال هذه المدة دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم.

كذلك أوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة إكس الرقمية عن إمكانية خروج العامل عقب انتهاء الإقامة بعد عمل تأشيرة الخروج النهائي أن التعليمات تشترط سريان صلاحية ليكون من الممكن إصدار التأشيرة.

وقد جاءت هذه الإجابات في إطار حرص وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات السعودية على إقرار الأمن وحفظ النظام داخل المملكة بما يشمل كل شخص متواجد على أراضيها سواء مواطن أو مقيم أو وافد جديد أو زائر.

مع التأكيد على أن الوزارة جاهزة ولن تتهاون مع كل شخص يخالف قوانين الإقامة في المملكة العربية السعودية بأي شكل بما في ذلك المقيمين بإقامة غير مشروعة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

