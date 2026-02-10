تابع الان خبر انطلاق معرض الدفاع العالمي في السعودية بحضور وزراء الدفاع ومسؤولين دوليين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي في الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن منصة تجمع أبرز الصناعات العسكرية، الابتكار، الأمن، التقنية، الاستثمار، التعاون الدولي، القدرات الدفاعية، والتطوير العسكري.

وجاء حفل الافتتاح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نيابةً عنه، وشهد عزف السلام الملكي، ثم ألقى معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، كلمةً أشاد فيها بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتطوير الصناعات الدفاعية في المملكة وفق رؤية 2030، مؤكّدًا أن المعرض أصبح منصة استراتيجية تجمع المصنعين والمبتكرين والمستثمرين لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الدفاع والأمن.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًا للنسخة الثالثة من المعرض، بالإضافة إلى العروض الجوية والثابتة، والتقى سمو وزير الدفاع ضيوف المعرض من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين الدوليين لتبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الدفاع وتعزيز التعاون الدولي.

كما قام سموه بجولة داخل المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 1486 جهة من 89 دولة، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية الكبرى، ودشن مشاريع ومبادرات سعودية في قطاع الصناعات العسكرية، منها شركة سامي للأنظمة الأرضية، ومجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية، ومشروع عربات هيت (HEET) المدرعة، وشركة سامي للأنظمة غير المأهولة، بالإضافة إلى برنامج ركن لدعم المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد.