فيفا يعتمد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أول معهد أبحاث في كرة القدم بالشرق الأوسط وآسيا

بيروت - نادين الأحمد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) كأول معهد أبحاث رسمي في مجال كرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور المملكة العلمي والبحثي في تطوير المنظومة الرياضية الدولية.

ويتيح هذا الاعتماد للجامعة تطوير أبحاث مبتكرة ترتكز على منهجيات علمية متقدمة لدراسة التأثيرات البدنية والصحية للرياضة، بما يسهم في تحسين أداء اللاعبين ورفع معايير السلامة في كرة القدم. وتركّز كاوست في المرحلة الأولى على دراسة تأثير الضربات الرأسية على صحة اللاعبين وتطوير ممارسات قائمة على الأدلة العلمية، بما يعزز حماية الرياضيين واستدامة أدائهم.

وأكد رئيس الجامعة، البروفيسور إدوارد بيرن، أن اعتماد كاوست كخامس معهد أبحاث معتمد من فيفا على مستوى العالم، والأول على صعيد الشرق الأوسط وآسيا، يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس قوة الحضور السعودي في الأبحاث الرياضية الدولية، ويؤكد التزام الجامعة بالابتكار العلمي لدعم صحة اللاعبين وتعزيز الأداء الرياضي وفق أفضل المعايير العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للتوجهات الوطنية الرامية إلى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز اقتصاد المعرفة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء منظومة رياضية متقدمة قائمة على الابتكار والاستدامة.