متحف القرآن الكريم بمكة يعرض نسخة نادرة من “المصحف الأزرق” بالخط الكوفي وماء الذهب

بيروت - نادين الأحمد - استعرض متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة نسخة نادرة من المصحف الأزرق، مكتوبة بماء الذهب الخالص على خلفية زرقاء داكنة، وتضم آيات من سورة البقرة من آخر الآية (37) إلى أول الآية (42)، في خطوة تهدف إلى إبراز غنى التراث القرآني الإسلامي وفنونه التاريخية.

ويُعتبر المصحف الأزرق من أندر المصاحف المخطوطة في التاريخ الإسلامي، حيث كُتب بالخط الكوفي القديم بأسلوب فني متميز يعكس اهتمام المسلمين الأوائل بجماليات كتابة القرآن وتعظيم النص القرآني. ويعود تاريخ المصحف إلى القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)، ما يمنحه قيمة تاريخية وعلمية عالية، باعتباره شاهداً على تطور فنون الخط العربي والزخرفة في العصور الإسلامية المبكرة، إضافة إلى ندرة النسخ الباقية منه عالميًا.

ويأتي عرض هذه النسخة الفريدة ضمن جهود متحف القرآن الكريم لتعريف الزوار بتاريخ المصحف الشريف ومراحله الفنية، وإتاحة الاطلاع على مخطوطات قرآنية استثنائية، بما يعزز الوعي الثقافي والمعرفي ويثري تجربة الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويُعد متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة معلمًا ثقافيًّا ومعرفيًّا بارزًا، يضم مخطوطات نادرة ونسخًا تاريخية للمصحف الشريف، ويقدم عروضًا تفاعلية وتقنيات حديثة تعكس عناية المسلمين بالقرآن عبر العصور، في موقع مرتبط ببدايات الرسالة الإسلامية.