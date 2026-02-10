الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - طريقة حجز موعد المرور السعودي عبر أبشر 1447: خطوات سهلة ومريحة

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز موعد في المرور السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية يسأل كثير من الناس عن طريقة حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر السعودية، وذلك لما قررته الجهة المسؤولة عن المرور بالسعودية من حجز موعد المرور عبر منصة أبشر، وعبر موقع لحظات نيوز سنتعرف على طريقة حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر السعودية.

طريقة حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر السعودية

يمكنك حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة ابشر من “هنا”. سجل دخولك بكتابة الاسم ورقم المرور. اختر حجز موعد مرور عبر القائمة الرئيسية. اختر إدارة المرور القريبة منك ثم اضغط على التالي. حدد الوقت والتاريخ المناسبين لك. راجع البيانات المطلوبة. قم بحفظ رقم الحجز واطبعه حتى لا تنساه.

خطوات تعديل حجز موعد المرور عبر أبشر

يمكنك تعديل حجز موعد المرور عبر أبشر باتباع ما يلي:

ادخل على منصة ابشر من “هنا”. سجل دخولك. ادخل على الخدمات الالكترونية. انقر على المواعيد ثم اضغط على مواعيد المرور. ستظهر المواعيد المحجوزة. اذهب إلى الموعد السابق ثم اضغط تعديل. غير الميعاد القديم بالجديد الذي يناسبك.

خطوات إلغاء حجز موعد المرور عبر أبشر

يمكنك إلغاء حجز موعد المرور عبر أبشر باتباع ما يلي:

توجه إلى منصة أبشر من “هنا”. اختر أبشر أفراد. اتبع الإجراءات الازمة بتسجيل الدخول. انقر على الخدمات الالكترونية. اختر المواعيد ومنها مواعيد المرور. ستظهر لك صفحة بها جدول المواعيد المحجوزة. ستجد زر إلغاء حجز الموعد بجانب الحجز.

خطوات تجديد الرخصة في السعودية

يمكنك تجديد الرخصة في السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة أبشر من “هنا”. اختر أبشر أفراد. اختر الخدمات المرورية ثم اختر منها المرور. اضغط على تجديد رخصة القيادة بدون فحص. ادخل بيانات السيارة. ادفع الرسوم الخاصة بذلك. سجل اسم صاحب السيارة ورقمه وعنوان سكنه.

خدمات المرور المتاحة لحجز المواعيد

تجديد رخصة القيادة.

نقل ملكية المركبة.

استبدال لوحات المركبة.

إصدار شهادة براءة ذمة.

إصدار شهادة مخالفات.

إصدار رخصة قيادة جديدة.

تجديد رخصة قيادة دولية.

إصدار رخصة قيادة مهنية.

استبدال رخصة قيادة مهنية.

إصدار رخصة قيادة خاصة.

استبدال رخصة قيادة خاصة.

إصدار رخصة قيادة مؤقتة.

استبدال رخصة قيادة مؤقتة.

وكان هذا ختام مقالنا عن تعرف على طريقة حجز موعد المرور السعودي عن طريق أبشر السعودية، وعرفنا من خلاله طريقة حجز موعد مرور وكيفية تجديد الحجز وكيفية تعديله وما هي خطوات تجديد رخصة القيادة.