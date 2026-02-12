الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - طريقة الحجز للفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية من الخدمات التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية في فترة جائحة كورونا من أجل التقليل من تزايد عدد الموجودين دون حجز، والمحافظة على الأنظمة الصحية التي طرحتها المملكة في هذه الفترة، لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الخطوات الواجب اتباعها للحجز.

طريقة الحجز للفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية

يسهل إتمام عملية الحجز لعمل فحص فني للسيارة من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الداخلية السعودية لهذه الخدمة، ومن خلال الخطوات التالية سنعرض ما يجب اتباعه للحجز:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات “من هنا“. النقر على احجز موعدك. كتابة البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع والتي منها البريد الإلكتروني، واسم المستخدم ورقم الهاتف. إدخال البيانات الخاصة بالمركبة والتي تتضمن دولة التسجيل، رقم اللوحة، نوع السيارة، الشرط، نوع الخدمة وغيرها. تحديد المركز الخاص بالاختبار والتاريخ المراد الحصول به على الخدمة. النقر على رمز التحقق. الضغط على أيقونة التالي.

أهمية منصة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات

لإنشاء هذه المنصة أهمية كبيرة تعود على مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية، ولها الكثير من المزايا التي سنوضحها من خلال النقاط التالية:

تسهيل أمر معرفة أقرب فرع إلى مالك السيارة للذهاب إليه بالمركبة.

تُرسل المنصة التقارير الخاصة بالمركبة على الحساب الرسمي لمالك السيارة إلى أن يذهب ويحصل على التقرير بصورة رسمية.

توفير الوقت على مالكي السيارات الراغبين في إجراء الفحص وعدم الانتظار كثيرًا في الصالة المخصصة للخدمة.

مميزات الفحص الدوري للسيارة

تهتم المملكة العربية السعودية بصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وبُناءً عليه تلتزم بأن تكون كافة المركبات صديقة للبيئة، لذا يجب إتمام عملية الفحص الدوري التي يتبين من خلالها حالة السيارة ما إذا كانت جيدة أو لا، وهو ما توفره عملية الفحص الدوري التي تتم من قِبل الجهة المسؤولة عنها، وتتمثل مميزاتها فيما يلي:

المحافظة على أمن السيارة وبالتالي يتم المحافظة على سلامة الراكبين.

المحافظة على السيارة من حدوث أي عطل بها بشكل مفاجئ مما قد يتسبب في حادث.

الفحص لحالة السيارة يساعد في التخلص من الأذى البصري الذي قد تسببه السيارة.

التقليل من حدوث تلوث بيئي، وذلك من خلال حالة التأكد من الانبعاثات التي تصدر عنها لأنها تتابع الحد الذي قد وصلت إليه السيارة، ومن خلاله يتم التعرف على ما إذا كان مسموح به أم لا.

الأوراق المطلوبة لإجراء الفحص الدوري للسيارت

توجد بعض الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها حال الرغبة في إتمام عملية الفحص الدوري للسيارة، ومن خلال النقاط التالية سنوضح هذه الأوراق بالكامل:

الهوية الوطنية لمالك السيارة أو الهوية الخاصة بالأقارب ولكن من الدرجة الأولى فقط.

رخصة السير الخاصة بالمركبة أو في حال كانت السيارة مستوردة يمكن استبدالها بالبطاقة الجمركية.

يجب اتباع طريقة الحجز للفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية حال قد مر على امتلاك السيارة ما يصل إلى 3 سنوات، فبذلك يكون قد مر عليها فترة طويلة تحتاج إلى الاطمئنان على حالتها.

أسئلة شائعة

هل يتم فحص السيارة لجميع أجزائها؟

نعم.

هل يمكن رفض فحص السيارة؟

نعم في حال كان يحدث تسريب في الوقود، أو تنبعث الشرارة من بعض الأجزاء الكهربائية أو كانت درجة حرارة المحرك مرتفعة.