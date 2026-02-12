أبرز شروط من أجل سفر المرأة السعودية للخارج

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 مساءً - أبرز 4 شروط من أجل سفر المرأة السعودية للخارج شروط هامة بالطبع وتساعد الحكومة السعودية في الحفاظ على أمن وأمان البلاد، فترى الحكومة السعودية تسعى بشكل كبير لمساعدة المرأة السعودية على ارتفاع مكانتها بين نساء العالم، وعبر جريدة لحظات نيوز سنحاول توضيح أهم 4 شروط ومتطلبات من أجل سفر المرأة السعودية.

أبرز 4 شروط من أجل سفر المرأة السعودية للخارج

بالتأكيد عن طلب المرأة أو الفتاة السعودية للسفر إلى الخارج يتطلب منها الكثير من الشروط والمتطلبات، كما أنه من المهم أن تتوفر كافة هذه الشروط، وأبرز 4 شروط سنعرضهم فيما يلي:

أن تتخطى المرأة السعودية الـ 21 عام.

القيام بملء النموذج الخاص بتصريح السفر بالبيانات المطلوبة.

إحضار جواز السفر أو سجل الأسرة.

استخراج جواز السفر من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية (أبشر).

الحالات المستثناة من إذن ولي الأمر للسفر

من ضمن شروط السفر لمن هم الـ 15 عام أن يحصلوا على موافقة أو تفويض من ولي الأمر، فتجد أنه يوجد العديد من الفئات الملزمة بموافقة ولي الأمر، كما يوجد إعفاء واستثناء بعض الحالات من هذا الإذن، وأبرز الحالات المستثناة فيما يلي:

الزوجات اللواتي يذهبن إلى خارج البلاد بهدف الدراسة، ولكن يلزم قبل السفر إحضار ما يثبت دراستهم للخارج من وزارة التعليم.

الموظفات السعوديات اللواتي يقومن بالمشاركة في العديد من المهام والعمليات خارج البلاد، وينبغي عليهم إحضار إثباتات بذلك.

قيام الحاضن أو الحاضنة بإصدار جواز سفر خاص بالمحضون والموافقة على سفره.

طريقة استخراج تصريح سفر للنساء عبر موقع أبشر

بالطبع يحتاج أي شخص للسفر لتصريح سفر خاص به، وترى إتاحة المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية للنساء لاستخراج تصريح السفر دون موافقة ولي الأمر عبر موقع أبشر، وخطوات هذه الطريقة تتمثل في التالي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول على موقع أبشر الرسمي “من هنا“.

يجب اختيار تصاريح السفر للخارج من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

من ثم يجب أن توافق على تصاريح السفر بالجواز أو الهوية الوطنية التابعة لدول الخليج.

بعد ذلك يجب أن تضغط على أسم التابع.

في هذه الخطوة يلزم أن تحدد نوع ومدة التصريح.

وبعد ذلك يجب أن تظهر لك رسالة لتأكيد تصريح طلب السفر.

في النهاية ستظهر لك رسالة تشير إلى إصدار تصريح السفر الخاص بك بنجاح.

عرضنا للتو أبرز 4 شروط من أجل سفر المرأة السعودية ووجدنا أن الدولة السعودية تحاول توفير العديد من التسهيلات للنساء السعوديات من أجل السفر، وتسهل الحصول على تصريح السفر دون إذن ولي الأمر عن طريق موقع أبشر.