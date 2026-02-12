الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - كيف احصل على شهادة العمل التطوعي؟

يبحث الكثير من الأشخاص عن الإجابة على تساؤل كيفية الحصول على شهادة العمل التطوعي؟ فقد عمل الشعب السعودي على تصعيد الأعمال التطوعية، وذلك بداية من الحفاظ على البيئة وانتهاء بمد يد العون للمحتاجين، ويعتبر هذا التطوع أحد الأعمدة التي يقوم عليها صناعة مجتمعنا لذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك في مقالنا هذا.

مجالات العمل التطوعي بالسعودية

هناك الكثير من المجالات التي يمكن العمل التطوعي بها، وهذه المجالات هي كالتالي:

المجال الديني: يتم في هذا المجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدف إلى إرشاد المسلمين بأمور دينهم، وذلك على يد المتطوعين المؤهلين لذلك.

المجال الصحي: يحتوي هذا المجال على الكثير من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي، والتخلص من مختلف الأمراض من خلال تلك التوعية.

المجال التعليمي: الذي يتم فيه تقدم جميع الخدمات الخاصة بالمجال التعليمي، فيقوم المتطوعون بحث الأشخاص على القيام بالمشاركة في بناء المدارس، والمراكز التعليمية.

مجال المساعدات الاجتماعية: ويهدف هذا المجال إلى بناء مساكن لليتامى والفقراء ويتم توزيع بعض السلع الغذائية عليهم.

المجال الثقافي: ويقدم هذا المجال بعض المحاضرات العلمية والدينية.

خطوات التسجيل في منصة العمل التطوعي

هناك الكثير من الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في المنصة الخاصة بالعمل التطوعي، وهذه الخطوات هي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالعمل التطوعي السعودي من خلال هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول ثم أختار أيقونة المتطوعين، وبعد ذلك سوف تنتقل إلى صفحة جديدة.

قم بالنقر على أيقونة التسجيل الآن، وبعد ذلك أختر الجنسية الخاصة بك.

ثم أكتب الرقم القومي وتاريخ الولادة

وأخيرًا انقر على أيقونة سجل الآن.

أهم خصائص وميزات المنصة

هناك الكثير من الخصائص التي تميز تلك المنصة عن المنصات الأخرى، وهذه الخصائص هي كالتالي:

وصول المتطوعين للتطوع بشكل سهل جدًا.

الحصول على إشعارات عن تلك الفرص، وذلك بناء على اهتمامات المتطوع.

العمل على توثيق الساعات الخاصة بالتطوع.

إتاحة فرص تطوعية متخصصة لها أثر اجتماعي، وكذلك اقتصادي.

كيفية الحصول على شهادات تطوعية

حتى تحصل على شهادة تطوعية لابد أن تقوم بمجموعة من الخطوات وهي:

يجب عليك أن تكون مسجلاً في نظام يسمى أبشر الإلكتروني، الذي يوفر للمواطنين السعوديين، وكذلك المقيمين إجراء جميع المعاملات الخاصة بهم من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

يقوم المشرف يداخل الجهة التي قامت بتوفير تلك الفرص بحساب عدد الساعات التطوعية التي قامت هذه الجهة بإنجازها.

ثم بعد ذلك سوف تقوم الجهة بتوثيق عدد الساعات المنجزة.

بعد أن يتم تقييمك سوف تتمكن من الحصول على الشهادة عبر المنصة.

وبهذا فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا، والذي كان بعنوان كيف أحصل على شهادة العمل التطوعي؟ أتمنى أن تستفادوا من هذا العرض، وأن ينال إعجابكم، وأن يحظى باهتمامكم.