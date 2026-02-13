الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - “منصة فرجت” لتسديد الديون| خطوات التسجيل في المنصة وأهم الشروط

من المعروف أن منصة فرجت لتسديد الديون من ضمن أهم المنصة السعودية الرقمية التي قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدارها وتهتم هذه المنصة في مساعدة المواطنين السعوديين أو الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية على القيام بتسديد الديون الخاصة التي عليهم وذلك نظراً لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهونها والذي قد تم طرح هذه المنصة في شهر رمضان من قبل الهيئة العامة للسجون فهي تسعى إلى تجميع الأموال والتبرعات اللازمة حتى يتمكنوا من تسديد الديون على الأشخاص الغارمين من المواطنين السعوديين أو الأشخاص المقيمين داخل أراضي المملكة.

أهم خطوات التسجيل في منصة فرجت

يوجد العديد من الخطوات المتبعة للقيام بتسجيل الدخول في منصة فرجت وهي كالاتي:

يقوم الفرد بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

ثم يضغط علي أبشر للأفراد.

ويقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يقوم أفرد المتقدم بالضغط على خدمة خدماتي الموجودة في أعلى الشاشة.

ثم بعد ذلك تضغط على خانة خدمة أبشر فرجت .

يجب على الفرد المتقدم قراءة كافة التعليمات والشروط الموجودة والمحددة من قبل المنصة قبل الضغط على موافق .

يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منه ثم يضغط على تقديم الطلب .

أهم شروط التسجيل داخل منصة فرجت

قامت المنصة بتقديم للعديد من الشروط والضوابط التي حددتها المنصة وهي كالتالي: