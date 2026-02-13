الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:19 صباحاً - معرفة مخالفات ساهر برقم لوحة السيارة أمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص، إذ تتيح الدولة للمواطنين السعوديين المقيمين فيها العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تتضمن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاص بالسيارة، ونعرض أهم الخطوات من خلال موقع لحظات نيوز.

معرفة مخالفات ساهر برقم لوحة السيارة

تعمل الحكومة السعودية باستمرار على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المواطنون السعوديين وأهم هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال لوحة السيارة، وتتمثل أهم الخطوات المتبعة فيما يلي:

التوجه إلى أبشر أفراد “من هنا.” تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم النقر على أيقونة دليل الخدمات في أعلى الصفحة. تحديد قطاع المرور من أعلى الشاشة. اختيار خدمة الاستعلامات الشاملة. النقر على بدء الخدمة. كتابة البيانات المطلوبة للسيارة ورقم لوحة السيارة. النقر على أيقونة طلب رقم المخالفة.

كيفية التعرف على الخدمات المرورية من خلال أبشر

بعد التعرف على خطوات معرفة مخالفات ساهر برقم لوحة السيارة، يمكن أيضًا التعرف على أهم الخطوات المحددة من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية على المركبة الخاصة بالفرد من خلال التوجه إلى منصة أبشر، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم. النقر على تفاصيل المخالفات المرورية. اختيار أيقونة الخدمات الغير مسددة من أعلى الشاشة. يظهر على الشاشة جميع المخالفات على الفرد الغير مسددة.

كيفية سداد غرامة المخالفات المرورية

في إطار عرض كيفية معرفة مخالفات ساهر برقم لوحة السيارة، يمكن أيضًا التعرف على طرق سداد الغرامة المحددة من أجل المخالفة المرورية حيث توفر الدولة عددًا من الطرق المختلفة للتسهيل على المواطنين إمكانية السداد، وتتمثل أهم الطرق التي حددتها الدولة فيما يلي:

يمكن سداد الغرامة المستحقة من خلال الصراف الآلي عن طريق تحديد الخدمات العامة وتسجيل رقم الهوية ثم تحديد المخالفات المرورية المراد سدادها.

إلى جانب إمكانية تحويل الرسوم المحددة للغرامة من الحساب البنكي للفرد.

كم من الوقت تحتاج مخالفة ساهر للنزول

أكدت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية على أن مخالفة ساهر تنزل من مدة يومين كحد أدنى إلى مدة 5 أيام كحد أقصى ويجب سدادها بعد ذلك من أجل تجنب المسائلات القانونية والمشكلات القضائية.

طرق التواصل المختلفة مع منصة أبشر

بعد التعرف على الخدمات المختلفة التي تتبع كافة القطاعات في الدولة وإمكانية الحصول على الخدمة المحددة من خلال المنصة يمكن أيضًا التعرف على طرق التواصل المختلفة مع منصة أبشر، وهي:

تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية أحد الخدمات الإلكترونية التي تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين من أجل عيش حياة مستقرة بالإضافة إلى توفير الجهد المبذول.

أسئلة شائعة

هل يمكن التعرف على عدد المخالفات المرورية الخاصة بالفرد؟

نعم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

هل يمكن نقل المخالفات الإلكترونية؟

نعم يمكن نقل المخالفات الإلكترونية وتقديم صحيفة دعوى إلكترونية.

كم عدد الاعتراضات المتاحة للمخالفات المرورية؟

يمكن أن يصل عدد المخالفات المرورية المرفوضة إلى 5 اعتراضات.