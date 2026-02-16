الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - من المهم التعرف على شجرة قبيلة الهنادي في مختلف الدول العربية، حيث تعد هذه القبيلة واحدة من القبائل البارزة التي لها تاريخ عريق، فقد عاشت تفاعلات متعددة مع القبائل المجاورة ، كما تعرف هذه القبيلة بمهاراتها في تربية الصقور، وكلاب الصيد، وترويض الجياد، لذلك سنسلط الضوء أكثر عبر جريدة لحظات نيوز على شجرة قبيلة الهنادي.

شجرة قبيلة الهنادي في مختلف الدول العربية

انتشرت قبيلة الهنادي انتشارًا واسعًا يمتد إلى مديرية الشرقية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى فروع أخرى في مديريات الغربية، والدقهلية، والفيوم، كما اشتهرت هذه القبيلة بهذا الاسم نسبةً إلى والدهم عند بن سلام، ويعود نسبهم إلى بني سليم، بالاضافة إلى ذلك نجد أن تاريخهم يعود إلى العصور القديمة، حيث يذكر التاريخ ثلاثة من أولاد سلام وهم:

هند: وهو الذي يعود إليه تسمية قبيلة الهنادي بهذا الاسم. عون: هو الذي أسس فرعًا يعرف بقبيلة بني عونة. بهيج: هو الذي يُنسب إليه لقب قبيلة البهجة.

كان مقر قبيلة الهنادي الرئيسي في طرابلس قبل أن ينتقلوا إلى مديرية البحيرة بمنح من السلطان سليم العثماني، ثم انتقلوا إلى مديرية الشرقية، كما نجدهم يسكنون بشكل رئيسي في محافظة الشرقية، والإسماعيلية، والبعض منهم يعيش في المنوفية، والغربية، والفيوم، والبحيرة، والصعيد.

أصل قبيلة الهنادي

في إطار التعرف على شجرة قبيلة الهنادي في مختلف الدول العربية، نجد أن أصل قبيلة الهنادي في العراق يعود إلى عشيرة آل عبيد موسى الهنادي، كما يجب أن نعرف أن الهنادي ليست قبيلة نسب بل هي تشكل مجموعة من العائلات والعشائر المتحدة، فعلى سبيل المثال في قبيلة عنزة،يعود نسبهم إلى عنز القيسي كجد مشترك.

أما في قبيلة شمر فيعودون في نسبهم إلى أكثر من جد واحد، وهذا يمثل الفرق بين القبائل والعشائر، والهنادي تشبه حالة شمر فهم مجموعة من العائلات والعشائر المتحدة في تشكيل القبيلة، بالاضافة إلى ذلك يرتبط الكثيرون في قبيلة الهنادي بنسبهم إلى هند بن سلام من بني سليم، وعلى الرغم من ذلك يحمل جميع أفراد القبيلة اسم الهنادي، حتى وإن لم ينتسبون إلى هند بن سلام.

تاريخ قبيلة الهنادي

لقد تفاعلت قبيلة الهنادي مع الكثير من الأحداث التي سجلها التاريخ، لذلك سنتعرف على تاريخ قبيلة الهنادي من خلال الآتي:

عام 1182 هـ: لجأ الشيخ سويلم بن حبيب إلى قبيلة الهنادي ليطلب الحماية من حاكم مصر علي بك الكبير.

في عام 1200 هـ: انتقل مشايخ القبيلة إلى الإسكندرية استجابةً لدعوة الأمير أحمد باشا الجداوي.

في عام 1203 هـ: دعا إسماعيل بك الكبير قبيلة الهنادي وعرب البحيرة للمشاركة في مسائل مهمة.

عام 1217 هـ: غادر الفرنسيون مصر وصدر فرمان من السلطان إلى مشايخ عرب الهنادي، وفي نفس العام قرر أفراد القبيلة مواجهة الوالي العثماني، حيث قاموا بالعصيان وقطعوا الطرق، وانضموا إلى الأمراء المصريين في حربهم ضد العثمانيين.

عام 1223 هـ: تقدم عربان من قبيلة الهنادي بطلب للعودة إلى منازلهم في البحيرة، وتمت المصالحة من خلال شاهين بك الألفي.

عام 1225 هـ: أعلن مشايخ الهنادي انضمامهم للأمراء المصريين، مؤكدين تواصلهم التاريخي والتفاعل مع الأحداث في مسارهم.

عندما نتحدث عن شجرة قبيلة الهنادي في مختلف الدول العربية تظهر لنا الكثير من الحقائق عن هذه القبيلة، ومن أهم هذه الحقائق أن هذه القبيلة مازالت باقية كمثال حي حتى الأن على تعايشها مع التحديات على مر التاريخ.