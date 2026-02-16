الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - من هم قبيلة بني هاجر؟ وما هو نسب قبيلة بني هاجر؟ تحتوي منطقة شبه الجزيرة العربية على واحدة من أكثر السمات السكانية التي لا توجد في العديد من المناطق، وهي القبلية، تلك القبلية التي عملت على تكوين ملامح سياسة شبه الجزيرة العربية في عدد من دولها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أصل قبيلة بني هاجر.

من هم قبيلة بني هاجر

تعتبر قبيلة بني هاجر واحدة من أهم القبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية، وهي قبيلة قحطانية، نتجت عن اتحاد مجموعة من القبائل، وهي قبيلة جنب، وقبيلة عبيدة، وقبيلة شريف، وتنتشر قبيلة هاجر في العديد من المناطق الحالية لشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية الأخرى.

أماكن تواجد قبيلة بني هاجر

توجد قبيلة بني هاجر في قطر، ولكن التركز الأكبر لهم في المملكة العربية السعودية، حيث يتركز بني هاجر في حدود الأحساء الشمالية، ومن الشمال جبل اللدام، ومن الغرب السعداني.

ومن الشرق أبا الدفـوف. فكان لهم قرى عامرة، فيها المرافق والدوائر الحكومية، ومن قراهم النابية عيـن دار الجديدة، وعين دار القديمة، وصلاصل ويكرب وفودة والشرمية والأسيدية والفردانية وأبوكولة والرافعية والناصبية وأبوطيينة والكدادية الشرقية والكدادية الغربية، والجويَّة والفالحيّة والدغيمية، وقرحش وعصيفيرات وشهيل والثمامة، والزغين ودميّغ وقصيبا وخور تعيب وخور الذيابة، ودسمان وشارع والواضحة و«أجزاء من الحبل» وجنيَّح والنابية.

فروع بني هاجر

لقبيلة بني هاجر ثلاث فروع رئيسية، لكل منها عدد من البطون، يمكن التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

آل يزيد وهم (الهرامسة، آل حمراء، آل شرمان، المضاحكة، آل شعفول).

آل مخضبة وهم (المزاحمة آل شهوان، الخيارين، الشراهين، آل منيف، آل سلطان، آل جميل، آل إزيد، آل مرسان).

آل محمد وهم (الشعامل، الكدادات، آل سعيد، آل فهيد، آل راشد، ومنها الكلبة والفلحة، آل هيازع، آل مدهون، آل جدي، آل جمهور، آل مسيفرة، المسارير، آل ركابين، المفاقيع، آل ذعفـة).

بني هاجر ومواجهة الغزو الأجنبي

تعتبر قبيلة بتي هاجر واحدة من أولى القبائل التي تمكنت من الوقوف في وجه الغزو الأجنبي، وذلك من خلال:

تمكنت في البداية الانتصار على الحامية الثمانية التي عملت على مزع العديد من المناطق من يد البرتغاليين.

وكانت كل من قبيلة بنيي هاجر وبني خالد هم القبائل الذين يتزعمون مواجهة الوجود العثماني في الأحساء.

وقد واجهت سواحل الأحساء وقطر العديد من عمليات القرصنة، والتي كانت قبيلة بني هاجر هي المتصدي الأول لها.

من خلال التعرف على من هم قبيلة بني هاجر يمكننا القول إن قبيلة بتي هاجر واحدة من أهم القبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية، والتي تعتبر من أكثر القبائل التي لعبت دور مشروف في الحفاظ على شبه الجزيرة العربية من الاحتلال والعدوان.