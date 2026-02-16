الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - طريقة تقديم طلب السماح بنقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل

طريقة تقديم طلب السماح بنقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل تتم من خلال العديد من الوسائل، حيث تعتبر تلك العملية من الوسائل التي يتم من خلالها الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في المملكة، بحيث يتم تغيير أصحاب الأعمال بالنسبة لهم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على خطوات تقديم طلب نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل.

طريقة تقديم طلب السماح بنقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل

تتم تلك العملية من خلال عدد من الطرق لعل أبرزها منصة قوى، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة قوى “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. تحديد المنشأة الحالية التيس ينتمي لها العامل. الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية. الضغط على خيار نقل الخدمات. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، وذلك بعد الاطلاع عليها بشكل جيد. تحديد المنشأة التي ترغب في انتقال العامل لها. الضغط على التالي. العمل على تسجيل البيانات التي يتم من خلالها العمل على البحث عن العامل. التأكد من إمكانية نقل كفالة العامل. الضغط على خيار الإضافة. كتابة كافة البيانات لإتمام العملية، ومن الضروري التأكد من صحة تلك البيانات. الضغط على إرسال.

شروط نقل كفالة العامل بدون موافقة الكفيل

تتم عملية نقل كفالة العامل من خلال الالتزام بالشروط التالية:

أن تكون جنسية العامل من الجنسيات المسموح لها بنقل الكفالة.

أن تكون الإقامة الخاصة بالعامل سارية.

أن يكون لدى المؤسسة المطلوب نقل الكفالة لها ترخيص عمل ساري ومعترف بها قانونيًا.

أن يكون عمل العامل يناسب الكفيل الجديد.

عدم حصول العامل على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن 3 أشهر.

عدم قيام الكفيل بتجديد رسوم الإقامة لمدة تزيد عن شهر من انتهائها.

عدم إصدار رخصة العمل للعامل من قبل الكفيل.

تقديم مجموعة من البلاغات الكيدية التي تفيد بتغيب العامل.

رفض عملية لم شمل الزوجين.

وفاة الكفيل أو سفره لفترة طويلة.

تعتبر عملية نقل الكفالة هي الوسيلة التي يتم من خلالها العمل على الحفاظ على استقرار سوق العمل السعودي، وذلك من خلالها يتم العمل على حل كافة المشكلات التي تخص العمالة وأصحاب الأعمال، مما يضمن تحقيق الاستقرار في سوق العمل.