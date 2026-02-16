بالأكواد ومن خلال التطبيق| ما هي طرق شحن شريحة زين مسبقة الدفع 2026؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبالأكواد ومن خلال التطبيق| ما هي طرق شحن شريحة زين مسبقة الدفع 2026؟

شحن شريحة زين مسبقة الدفع من الموضوعات التي تلقى اهتمام كبير، حيث أنه في حياتنا اليومية، من الضروري شحن هاتفك المحمول الذي يعتمد على الدفع المسبق. فهذا يمكنك من الإتصال بأحبابك بشكل مستمر واستخدام خدمات هاتفك المختلفة. من خلال سطور مقالنا التالية سوف نقوم بتوضيح كيفية شحن خط زين المحمول المسبق الدفع بسهولة.

طريقة شحن شريحة زين مسبقة الدفع

هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لشحن شريحة زين المدفوع مسبقا، سوف نعرضها لكم كما يلي:

أولاً هي طريقة شحن رصيد زين عبر تطبيق زين، قامت شركة زين بتسهيل عملية الحصول على خدمات الشحن من خلال تطبيقها المخصص، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة. فلنلقِ نظرة على الخطوات المتاحة للحصول على خدمة الشحن عبر التطبيق.

إقتران تطبيق زين بجهازك الخلوي من خلال النقر هنا إما لأجهزة الأندرويد أو لأجهزة الأيفون فيتم من النقر هنا، قم بالدخول إلى التطبيق.

وبعدها اضغط على خيار تسجيل الدخول.

انتقل إلى قسم الفواتير في التطبيق.

ثم قم بالضغط على خيار “اشحن الآن”.

اختر الوسيلة الدفع المفضلة لديك، مثل بطاقة مدى أو الفيزا أو بطاقة الشحن أو Apple Pay.

أدخل الرقم الذي ترغب في شحنه.

حدد المبلغ الذي ترغب في شحنه.

انقر على “الدفع عبر البطاقة”.

قم بإدخال معلومات الدفع الشخصية الخاصة بك حتى يتم إتمام عملية الشحن بنجاح.

شحن زين عن طريق النت أون لاين

أما عن طريقة شحن شريحة زين مسبقة الدفع الثانية فهي طريقة الشحن الأون لاين، وتتم بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون خدمة الهاتف المحمول من شركة زين، يمكنهم بسهولة شحن رصيدهم مقدماً عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية: