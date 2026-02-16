سيول وأمطار غزيرة على مناطق كثيرة في المملكة .. مركز الأرصاد الجوية يرفع الإنذار الأحمر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةسيول وأمطار غزيرة على مناطق كثيرة في المملكة .. مركز الأرصاد الجوية يرفع الإنذار الأحمر

تسعى المملكة دائما إلى توفير سبل الأمن لمواطنيها والمقيمين داخلها، وتعتبر التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة حاليا من أصعب المخاطر التي تواجهها لأنها تسبب أخطار جسيمة.

وأعلن مركز الأرصاد السعودي عن حالة مطرية وأتربة وسيول بمعظم مناطق المملكة، ولذلك دعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الكثير من المشاكل .

أصدر المركز الوطني للإحصاء بالمملكة اليوم السبت 2 سبتمبر 2026 تحذيرات شديدة، حيث أعلن عن رياح شديدة تتبعها أمطار غزيرة وأتربة مثارة في عدد من المدن داخل المملكة.

وأوضح المركز عبر موقعه الرسمي أيضا أن هذه الحالة قد تكون مصحوبة بنشاط كبير في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام الرؤية .

شملت هذه الحالة تسع مناطق داخل المملكة وهي:

منطقة نجران وتشمل (حبونة، خباش، شرورى، ثار).

منطقة المدينة المنورة وتشمل (ينبع، بدر، خيبر، العود، وادي الفرع، الرئيس، العيص).

منطقة تبوك وتشمل (املج، الوجه).

منطقة الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، المندق، القرى، بني حسن، الحجره، قلوه، المخواة).

منطقة مكة المكرمة وتشمل (الطائف، ميسان خطيف، جدة، العاصمة المقدسة، موية، الشعبية،القنفذة، ليث).

منطقة القصيم وتشمل (الخبراء، الفوارة، رياض الخبراء، النبهانية).

منطقة جازان وتشمل (الحرث، الفيحانية، العيداني، الريث، فيفا، عريش، الطوال، فرسان، العارضة).

منطقة عسير وتشمل (الحاردة، العرين، رفيدة، خميس مشيط، بارق، رجال المع).

منطقة الرياض وتشمل (الرديف، العفيف، القومية).

وتستمر الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم بجميع المناطق المعلن عنها، وأعلن الدفاع الوطني للمواطنين أخذ الحذر والحيطة من هطول الأمطار وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوط الأمطار.