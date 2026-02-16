الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - التأمينات تعلن عن خطوات الحصول على نسخة من عقد العمل

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه بالإمكان الحصول على نسخة عقد العمال في القطاع الحكومي والخاص، وذلك لكي يتم ضمان حفظ الحقوق لكلا من طرفي عقد نسخة العمل: وهما العامل وصاحب العمل.

حيث يتضمن عقد العمل بعض التفاصيل الخاصة بصلاحية بداية التعاقد وانتهائها ، وعدد ساعات العمل، ونوع الوظيفة، وغيرها من البنود والالتزامات والشروط التى يتطلبها العقد.

وتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية بتقديم تلك الخدمة لحفظ حقوق العمالة، ولا يقتصر أيضا تلك الخدمة على مواطنين المملكة العربية السعودية بل لمختلف الجنسيات التى تقيم على أراضي المملكة.

وقامت المؤسسة بإتاحة التسجيل عبر المنصة إلكترونيا، ولكن يتطلب شروط وخطوات لكي تتمكن من الاستفادة من تلك الخدمة، والتى تتضمن الاطلاع على عقد العمل والقيام بفحص بنوده والقوانين لكي يلتزم بها كافة الأطراف لعدم ضياع الحقوق.

والتى تؤدي إلى التعرض للمسائلة القانونية، والتى يترتب عليها عقوبة السجن أو فرض غرامة مالية أو الترحيل من البلاد في حالة إذا كان المقيم لا يحمل الجنسية السعودية.

ولكي تتمكن من التسجيل عبر المنصة يرجى اتباع الخطوات التالية :

قم بتسجيل الدخول عبر منصة مؤسسة التامينات الاجتماعية.

سجل البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة والمرور.

اختر خانة خدمات المشتركين.

قم بعمل تصنيف لخدمات صاحب العمل ةو خدمات العامل.

حدد بيانات جهة العمل من حيث الموقع ورقم التسجيل الضريبي وتصنيف العمل والوضع القانوني.

اضغط على خانة عقود العمل مع ادخال رقم العامل.

استكمال البيانات المطلوبة ثم انقر على خانة عرض عقد العمل.

ولكن لكي تتمكن من التسجيل عبر منصة التأمينات الاجتماعية السعودية، عليك باستيفاء الشروط والبنود القانونية التى وضعت من قِبل وزارة العمل السعودية.

لكي تتمكن من التأكد بسماح العمالة لمختلف الجنسيات بالعمل داخل نطاق المملكة والتى تتمثل في الآتي: