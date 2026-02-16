الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 صباحاً - طريقة استخراج فيزا عامل زراعي 1447 والحصول على التأييد الزراعي

يوجد عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة طريقة استخراج فيزا عامل زراعي، والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية تهتم باستقدام العمالة الزراعية وهذا بغرض الارتقاء بالنشاط الزراعي في الدولة وتوفير كافة الخدمات الميسرة لهم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم كيفية استخراج فيزا عامل زراعي.

طريقة استخراج فيزا عامل زراعي

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بإطلاق بوابة تعمل على استقبال طلبات العمالة المنزلية، وهذا يدفع الناس لمعرفة طريقة استخراج فيزا عامل زراعي، وهذا يتم عبر الخطوات التالية:

أولًا يجب الولوج على موقع منصة نما الرسمي “من هنا“. يلي ذلك القيام بالنقر على طلب الخدمة. من ثم القيام بتسجيل الدخول على المنصة عبر تدوين رقم الهوية أو رقم الحدود وكلمة المرور. يتم النقر على زر تسجيل الدخول. يقوم المُتقدم بالطلب بالاطلاع جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها، بعد ذلك يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك. يتم النقر على إرسال طلب، وينتظر الانتظار قليلًا حتى يتلقى الرد بنجاح عملية التقديم.

شروط قبول طلب عمالة زراعية

حتى يتم التقديم على طلب عمالة زراعية يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط الهامة، والتي قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديدها، والتي تأتي على النحو التالي:

لابد على المُتقدم أن يحصل على شهادة صحية.

من الضروري امتلاك رخصة منحل.

يشترط الحصول على ترخيص مشروع زراعي.

يجب على المُتقدم أن يكون حاصل على شهادة تسجيل موقع زراعي.

يشترط مرور قرابة 6 أشهر على إصدار السجل الزراعي.

رسوم تأشيرة عامل زراعي

من الأمور التي يجب على المُتقدم بالطلب التعرف عليها عقب الاطلاع على الشروط هي رسوم تأشيرة عامل زراعي، والجدير بالذكر أن أسعار التأشيرات تختلف، ومن خلال ما يلي نعرض لكم أبرز التفاصيل بها:

يتم فرض رسوم على العمل الموسمي في المملكة العربية السعودية، والتي يكون مقدارها 1000 ريال سعودي.

بالنسبة لرسوم تمديد فترة الإقامة للعمل المؤقت، وهذا سواء للمدة نفسها أو جزء منها، فتكون الرسوم قدرها 1000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الدخول للعمل المؤقت يكون قدرها 1000 ريال سعودي.

يتم استيفاء الرسوم على الأراضي السعودية، ويتم إيداعها في الخزينة العامة للدولة.

ينبغي أن يتحمل صاحب العمل مصاريف تذكرة الطيران وكذلك إرسال عقد العمل، بالإضافة إلى مصروفات الإقامة ورخصة العمل.

من أهم الأمور التي يكثر البحث عنها في محركات البحث هي طريقة استخراج فيزا عامل زراعي، والجدير بالإشارة أن ذلك يتم إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد، كما أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل وضعت مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها وحددت الرسوم المطلوبة لاستخراجها.