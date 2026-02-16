تابع الان خبر استعدادات موسم رمضان 1447هـ في الحرمين الشريفين ترتقي بالخدمات والتقنيات لراحة ضيوف الرحمن حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادات موسم رمضان 1447هـ عبر خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن تجربة إيمانية ميسرة وآمنة خلال الشهر الفضيل.

وترتكز الخطة على محاور تشغيلية تشمل إدارة الأصول والمرافق، ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الحرمين الشريفين، مع التركيز على ضمان استمرارية الخدمات في أوقات الذروة، وسرعة الاستجابة الميدانية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال التشغيلي.

وتغطي الاستعدادات نطاقات متعددة في المسجد الحرام، من بينها صحن المطاف، والمسعى، والرواق السعودي، والساحات الخارجية، والتوسعات المختلفة، إضافة إلى مرافق الخدمات ودورات المياه. كما تشمل الخطة المسجد النبوي وساحاته وسطحه ومرافقه كافة.

واعتمدت الهيئة حزمة من المبادرات التقنية الحديثة، أبرزها تفعيل الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد لتسهيل التنقل، وتشغيل أنظمة رقمية لقياس كثافة الزوار وإدارة الحشود بدقة، وتطوير الشاشات الإرشادية متعددة اللغات، وإطلاق نسخة محدثة من دليل المصلي بتقنيات تفاعلية، إلى جانب تشغيل مركز هندسي موحد للقيادة لمتابعة العمليات التشغيلية لحظة بلحظة.

كما شملت الاستعدادات تعزيز موثوقية أنظمة الكهرباء والطاقة والتكييف، ورفع جاهزية المصاعد والسلالم الكهربائية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتحسين مرافق دورات المياه، بما يعزز السلامة والصحة العامة داخل الحرمين الشريفين.

وفي جانب الخدمات المساندة، جرى تطوير منظومة سقيا زمزم، وخدمات السجاد والعربات، وتنظيم سفر الإفطار بالتكامل مع المنصة الوطنية “إحسان”، إضافة إلى إطلاق حلول متقدمة في مراكز العناية بالضيوف، وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال، وتطوير منصة العمل التطوعي.

وركزت الخطة كذلك على إدارة الحشود عبر فرق إرشاد ميدانية مزودة بأجهزة ترجمة فورية، وتحسين تنظيم الممرات والمصليات والساحات، مع العناية الخاصة بتجربة المعتكفين من خلال تهيئة بيئة تنظيمية متكاملة تراعي احتياجاتهم.

كما تم تفعيل برامج إثرائية وثقافية، منها تشغيل معرض عمارة الحرمين الشريفين، وتعزيز دور المكتبات، وإبراز جهود مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، بما يسهم في تعميق البعد المعرفي والتاريخي لدى الزوار.

وأكدت الهيئة أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان تعمل بأقصى طاقة استيعابية عبر كوادر بشرية مؤهلة وخبرة تشغيلية متراكمة، بالتكامل مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات ترتقي لتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين خلال الشهر المبارك.