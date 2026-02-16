تابع الان خبر رضا ضيوف الرحمن يرتفع إلى 94%.. وزارة الحج والعمرة تسجل إنجازات استثنائية في 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجّلت وزارة الحج والعمرة ارتفاعًا قياسيًا في نسبة رضا ضيوف الرحمن خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح خططها التشغيلية والتنظيمية والتحول الرقمي، ضمن منظومة عمل مؤسسية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، اتساقًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن ما تحقق من نتائج جاء ثمرة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب التوسع في تبني الحلول التقنية والابتكارات الرقمية التي أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستعداد المبكر لموسمي الحج والعمرة وفق خطط زمنية واضحة تبدأ مباشرة بعد انتهاء كل موسم.

وبيّنت أن عام 2025 شهد تضاعف أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مع بلوغ نسبة الرضا 94%، فيما تجاوز مؤشر جودة خدمات العمرة 92% لموسم 1447هـ حتى الآن. كما ارتفع مؤشر الرضا العام في موسم الحج 1446هـ إلى 91% بعد أن كان 74% في عام 2022، مع تحقيق أكثر من 92% في مؤشر الجودة الشاملة لخدمات الحج.

وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج، تم حجز مخيمات أكثر من مليون حاج قبل الموعد النهائي للتعاقد بأكثر من 40 يومًا، بدعم من مسرّعة التعاقدات خلال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة، ما أسهم في رفع الجاهزية وتحسين مستوى التنظيم.

وعلى صعيد التوعية، أطلقت الوزارة مبادرة الحقائب الإرشادية المخصصة للدول، التي راعت الفروق الثقافية للحجاج، وشملت إعداد 20 دليلًا توعويًا بـ14 لغة، تجاوز كل منها 135 صفحة، وحققت نسبة وصول بلغت 94% من حجاج الخارج.

وفي مجال التحول الرقمي، تم إصدار أكثر من 12.4 مليون تأشيرة عمرة عبر منصة «نسك مسار» لمستفيدين من 172 دولة، فيما تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 40 مليون مستخدم، ليصبح الأكبر في المملكة من حيث عدد المستخدمين. كما استفاد أكثر من 1.6 مليون حاج من بطاقة «نسك» خلال موسم الحج الماضي، مع تسجيل 5 ملايين عملية قراءة، ما دعم إدارة الحشود وسهّل تقديم الخدمات.

وحققت الوزارة مستوى 73% في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، إضافة إلى حصولها على 6 شهادات آيزو دولية للعام السادس على التوالي في مجالات الجودة وحوكمة الخدمات الرقمية.

وفي الجانب الإنساني، نفّذ فريق السعادة أكثر من 3 آلاف مبادرة ميدانية استفاد منها نحو 350 ألف حاج ومعتمر، فيما أسهمت مراكز «نسك عناية» عبر أكثر من 300 نقطة خدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في خفض حالات التوهان بنسبة 68%، إلى جانب تنفيذ أكثر من 8.4 آلاف جولة ميدانية حسّنت تجربة أكثر من 270 ألف حاج.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة وفق نهج مستدام يقوم على التكامل المؤسسي، وتعزيز الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة؛ بما يرسّخ ريادة المملكة عالميًا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.