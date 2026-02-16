الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - خطوات حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض 2026 طريقة حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض 2026 يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالسفارة المصرية بالرياض، كما توجد العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها القنصلية المصرية بالسعودية على مدار اليوم بالإضافة إلى وجود مواعيد محدد لعمل السفارة المصرية بالرياض من كل أسبوع.

طريقة حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض 2026

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من الموقع الرسمي الخاص بالسفارة المصرية بالرياض لحجز موعد من خلالها وهذه الخطوات هي:

يجب أولًا أن نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة المصرية بالرياض وذلك من خلال زيارة هذا الرابط

قم بعدها باختيار كلمة “حجز المواعيد” ثم كلمة “الخدمة المراد حجز موعد لها” من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

حدد التاريخ والوقت المناسب ثم اضغط على كلمة تأكيد الحجز.

سوف يتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

سوف يتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني الخاص بك. ارفق الأوراق والمستندات اللازمة من أجل إتمام المعاملة المطلوبة.

قم في النهاية بالتوجه إلى السفارة المصرية بالرياض في الموعد المحدد.

خدمات القنصلية المصرية بالسعودية

توجد العديد من الخدمات المتاحة في القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية وهذه الخدمات تتمثل في الآتي:

تجديد بطاقة الرقم القومي.

إصدار تصريح العمل.

إصدار تأشيرات للأجانب.

التصديق على المحررات.

إصدار صحيفة الحالة الجنائية.

استخراج جوازات السفر.

استخراج شهادات الميلاد.

إصدار خطابات الخروج النهائي.

وثائق السفر للمواطنين المصريين.

إصدار وثائق السفر للفلسطينيين.

تقديم المساعدة في المشكلات العمالية.

تقديم تأشيرات الدخول بكافة أنواعها لطالبيها من الجنسيات الأخرى.

تقديم المشورة والدعم للمواطن، وذلك فيما يخص المشكلات ذات الطابع القانوني.

مواعيد عمل السفارة المصرية بالرياض

مواعيد عمل السفارة المصرية بالرياض تكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بداية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع كما يتوجب إجراء حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض قبل زيارتها.

تعمل القنصلية دائمًا على تقديم يد العون والمساعدة في الحصول على الخدمات المتوفرة لديها، كما يمكن حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم.