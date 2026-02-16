الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1447 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة

كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1447 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة

يتساءل عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها عن كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1447 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة، فلقد أعلنت الهيئة العامة للمرور السعودي عن إتاحة إمكانية حجز موعد في مدارس تعليم القيادة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الرسمية الإلكترونية، وذلك رغبةً في التسهيل على جميع الراغبين في إتمام ذلك الأمر.

كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1447

سنوضح فيما يلي طريقة حجز موعد مدرسة القيادة بصورة إلكترونية من خلال منصة أبشر، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات، المتمثلة في الآتي:

اذهب إلى موقع أبشر من هنا.

اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.

أدخل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور).

انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.

اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.

انقر على أيقونة “تنفيذ الخدمة”.

اضغط على تبويب “حجز موعد جديد”، ومن ثم التدريب في مدارس القيادة.

حدد المنطقة.

انقر على زر “التالي”.

اختار الفرع المناسب، ثم حدد الموعد الأنسب بالضغط عليه.

اضغط على زر “تأكيد” بياناتك وبيانات الموعد، وذلك لاستكمال الحجز.

تعديل موعد في مدارس القيادة عبر أبشر 1447

يمكنك القيام بتعديل الموعد الذي تم حجزه في مدرسة القيادة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر الرسمية من هنا.

اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”.

سجل كل من (اسم المستخدم وكلمة المرور)

ثم انتقل إلى تبويب “دليل الخدمات”.

اضغط على تبويب “حجز موعد خاصة المرور”.

حدد الموعد المراد تعديله أو إلغاءه.

شروط استخراج رخصة قيادة بالمملكة

يوجد مجموعة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها، لكي تتمكن من إتمام عملية استخراج رخصة قيادة بنجاح، والتي تتمثل فيما هو آت من نقاط:

ينبغي ألا يقل عمر المواطن أو المقيم عن 18 عام.

لابد من توافر بطاقة هوية سارية المفعول، أو إقامة نظامية، بالنسبة للأشخاص الغير سعوديين.

يلزم اجتياز الكشف الطبي بواسطة إحدى الجهات المعتمدة من قبل المديرية العامة للمرور.

يشترط التأكد من عدم وجود أية أحكام قضائية للمتقدم بسبب بحيازة المخدرات أو تعاطيها.

لابد من إحراز النجاح في اختبار القيادة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية 1447

فيما يلي طرح لكافة المستندات اللازم توافرها لإتمام استخراج رخصة القيادة في السعودية:

لابد من إحضار 6 صور شخصية مقاس.

تقديم أصل وصورة بطاقة الهوية، أو الإقامة.

تحضير نسخة من بطاقة هوية الكفيل.

إحضار صورة من رخصة القيادة المستخدمة من قبل المتقدم في بلده.

توافر أصل ونسخة من جواز السفر.

تقديم خطاب تعريفي للمتقدم، وذلك من قبل جهة العمل التي يعمل بها.

إحضار ملف لحفظ الوثائق.

وإلى هنا نكون أنهينا موضوع مقالنا اليوم كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1447 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة، وقد تعرفنا على الطريقة الصحيحة لحجز موعد القيادة بصورة إلكترونية بالشرح المفصل والخطوات، إلى جانب التطرق لتوضيح الشروط والمستندات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة.