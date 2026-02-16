الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - بشرى سارة للعاطلين عن العمل… البوابة الوطنية تعلن عن تفاصيل حافز صعوبة الحصول على عمل!

الحصول على وظيفة لا يعد من الأمور البسيطة في عصرنا الحالي خاصة مع تسارع الزيادة السكانية ووجود منافسة عالية على الوظائف والفرص المتاحة في سوق العمل، وهذا يسري على الكثير من الدول منها المملكة العربية السعودية التي تعمل بجد لتدعيم الشباب للوصول إلى فرص عمل أفضل.

تعمل المملكة على توفير برامج تدريبية تعمل على تأهيل الشباب في سن العمل إلى مواكبة متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي، وقد قدمت الدولة حافز 1447 الذي يعمل على إصقال مهارات الشاب للحصول على وظيفة لائقة.

يوجد الكثير من خطوات الدعم الأخرى منها برنامج صعوبة الحصول على عمل الذي عمل على دعم المواطن الذي لم يجد فرصة عمل بعد لمدة عام، ويتم العمل على تقديم مبلغ مالي بقيمة 1500 ريال أو أربعة أشهر.

بعد مرور أربع شهور يتم خفض الدعم إلى 1250 ريال لمدة أربعة أشهر، وفي الأشهر الأربعة الأخيرة يكون الدعم بقيمة 1000 ريال، وبهذا يتم مساعدة الشباب حتى الوصول إلى عمل جديد.

ما هي شروط الحصول على حافز 1447؟

أن يكون المتقدم للحصول على الحافز سعودي الجنسية فقط.

يجب أن يكون المتقدم يكون بين سن 20 إلى 35 عام.

بالتأكيد يجب أن يكون لديه قدرة بدنيا وعقليا على العمل.

من الهام أن لا يمتلك وظيفة بالفعل أو قد عمل في أحد القطاعين العام أو الخاص.

من المهم أن لا يكون المتقدم طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم.

لا يجب أن يمتلك المتقدم أي نشاط تجاري.

بالتأكيد لا يجب أن يكون المستفيد ممن ليهم معاش.

وبالإضافة إلى وجوب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من مقدار المخصص المالي الخاص به.

كيفية التقديم في حافز 1447