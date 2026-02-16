الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - مصرف الراجحي يعلن عن تمويل العاطلين عن العمل والمتعثرين ماديًا

في حال كنت عاطل عن العمل وتود الحصول على تمويل شخصي من أجل بدء مشروع جديد أو العمل على تلبية متطلبات معينة، فيرجى العلم بأن مصرف الراجحي يعلن عن تمويل العاطلين عن العمل والمتعثرين ماديًا بقيمة 30 ألف ريال سعودي من دون وظيفة، ويتم سداد هذا التمويل على فترات ميسرة للغاية.

كيف أخذ تمويل من مصرف الراجحي بدون وظيفة

في إطار التعرف على تمويل العاطلين عن العمل والمتعثرين ماديًا من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، نتعرف من خلال ما يلي على خطوات الحصول على تمويل من مصرف الراجحي بدون وظيفة بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي “من هنا“. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في بنك الراجحي، في حال لم يكن لديك حساب بنكي سابق، فيجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد. بمجرد أن تسجل الدخول سيتم حينها ظهور العديد من الخيارات أمامك، اختر نوع التمويل الذي تود الحصول عليه من بين كل من التمويل الشخصي، التمويل العقاري، التمويل لشراء السيارة، وغيرها. يجب أن تتأكد من كتابة كافة المعلومات المطلوبة منك بالشكل الصحيح وبدقة كبيرة. قم بعدها بتحميل جميع المستندات المطلوبة التي تعمل على إثبات صحة البيانات التي قمت بتقديمها والتي يمكن أن تشتمل على صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وإفادة براتب، بالإضافة إلى بيان حساب بنكي سابق، وغيرها وفقًا لنوع التمويل المطلوب. قبل الضغط على “تقديم الطلب” يجب أن تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بالحصول على القرض من بنك الراجحي. قم بالضغط على أيقونة “تقديم الطلب الآن” من أجل إرسال طلبك إلى بنك الراجحي.

شروط تمويل بنك الراجحي الجديد

نتعرف من خلال ما يلي على كافة شروط تمويل بنك الراجحي الجديد:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يتراوح عمره ما بين 21 و60 عامًا.

يشترط أن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول، بالإضافة إلى حساب في البنك.

توفير صورة هوية وطنية سارية المفعول.

لا بد من توفير صورة جواز السفر في حال وجد.

تقديم صورة من إثبات الإقامة السارية المفعول.

يجب تقديم صورة من الشهادة الصادرة من قبلا الجهة المصدقة لعدم وجود وظيفة في الوقت الحالي.

يعمل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من العروض والقروض إلى الأفراد وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي لا بد من توافرها ومن أهم هذه القروض تمويل العاطلين عن العمل والمتعثرين ماديًا.