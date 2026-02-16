الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - خطوات حجز قطار الرياض الهفوف من سار 1447

قامت بوابة سار بتسهيل خدمة حجز قطار الرياض الهفوف بسهولة وتوضيح مواعيد القطار وأسععاره حسب كل درجة من درجات القطار. خطوات حجز قطار الرياض الهفوف من سار بالنسبة إلى خطوات حجز قطار الرياض الهفوف من سار فهي: عليك التوجه إلى بوابة سار، ثم سجل الدخول وضع اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اضغط على أيقونة حجز الرحلة، وحدد تلك الرحلة والمحطة ونوع التذكرة إذ كانت درجة أولي أو ثانية.

بعد ذلك حدد طريقة الدفع وضع البيانات المطلوبة وبعد ذلك إضغط على أيقونة حجز ثم قم بطباعتها. أسعار تذاكر قطار الرياض الهفوف أما عن أسعار تذاكر قطار الرياض فهي: يكون سعر تذكرة قطار الرياض الهفوف من الدرجة الأولى من مدينة الدمام حتى مدينة الهفوف وهي ذهاب وعودة نحو 64 ريال.

بينما تذكرة الأطفال فهي نحو 11.5 ريال للدرجة الأولي.

أما سعر التذاكر من مدينة الهفوف إلى مدينة الرياض وتكون ذهاب وعودة من الدرجة الأولى فهي نحو 115 ريال للبالغين، لكن الأطفال تكون نحو 74.75 ريال.

كما أن هناك تذكرة الدرجة الثانية من الهفوف حتى مدينة الرياض ذهاب وعودة تكون لنحو 63.25 ريال للبالغين، بينما سعر تذكره الأطفال بنحو 32 ريال.

أما مواعيد قطار الرياض الهفوف فيصل القطار المتجه من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض حتى الهفوف في الساعة 4:18 عصرا، ويكون في الرياض في الساعة 6:29 مساء.

بينما القطار المتجه من الرياض إلى الرياض ويمر على محطة الهفوف يصل في الساعة 12:46 مساء. شروط حجز تذاكر قطار الرياض الهفوف أما عن شروط الحجز فهي كالتالي: عدم وجود حقيبة كبيرة، كما لا يمكنك استرداد قيمة التذكرة من بعد تأكيد الحجز.

يتم الحجز والاستلام بالهوية الوطنية أو من خلال جواز السفر ويمنع التدخين داخل القطار.

في حالة وجود حيوانات أليفة توضع داخل صندوق مغلق لعدم إزعاج الركاب سواء في الدرجة الأولى أو الثانية تسري تلك الشروط.