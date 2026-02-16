الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الداخلية تُعلن شروط إصدار جواز سفر للأطفال في المملكة والأوراق المطلوبة كاملة

وزارة الداخلية تُعلن شروط إصدار جواز سفر للأطفال في المملكة والأوراق المطلوبة كاملة والتي نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يمكن إصدار جواز السفر للأطفال أقل من 15 عامًا وفقًا لمجموعة من الشروط والخطوات اللازمة.

شروط إصدار جواز سفر للأطفال

شروط إصدار جواز سفر للأطفال:

لا بد من وجود صورة شخصية وبصمة في نظام وزارة الداخلية، ولكن يتم استثناء من هم أقل من 12 عامًا من البصمة.

يجب أن يكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية إلى تاريخ التقديم على جواز السفر.

يشترط أن يكون الشخص الراغب في استخراج جواز السفر السعودي متواجد بالفعل في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون على صاحب الجواز أي مخالفات مرورية، وفي حال كان المتقدم على الجواز طفل صغير فيجب ألا يكون على ولي أمره أي مخالفات مرورية.

لا بد من سداد كافة رسوم إصدار جواز السفر المقررة.

يشترط ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر آخر، كما يجب ألا يكون مرافق في جواز سفر آخر.

خطوات إصدار جواز سفر لمن عمره أقل من 15 سنة

نتعرف من خلال ما يلي على خطوات إصدار جواز سفر لمن عمره أقل من 15 سنة بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. قم باختيار أيقونة “أبشر أفراد” من خلال الواجهة الرئيسية للموقع. ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور على منصة أبشر أفراد. سيتم حينها إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر، فقد بإدخاله في النافذة التالية. أدخل بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر. ثم قم بالدخول إلى صفحة الجوازات، ثم اختر “إصدار جواز لمن هم دون 15 سنة”. اختر بعدها أيقونة “التالي” وقم بتحديد أفراد العائلة المراد إصدار جواز السفر له، مع ضرورة مراعاة الشروط التي توضع قبل تنفيذ العملية. قم بإكمال البيانات ثم أرفق الصورة الشخصية لصاحب الجواز. ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام، ثم قم باختيار أيقونة “التالي” من أجل إكمال عملية الإصدار. سيتم حينها إرسال طلبك من أجل إصدار الجواز بنجاح، وسيكون هذا الطلب تحت المعالجة من أجل التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ما هي الأوراق المطلوبة عند استخراج جواز السفر

نستعرض من خلال ما يلي كافة الأوراق المطلوبة عند استخراج جواز السفر بشكل مفصل:

بطاقة العائلة الأصلية لولي الأمر.

لا بد من تقديم صور من البطاقة الشخصية، والتي يجب أن يكون مضافًا بها الأطفال المراد استخراج جواز السفر لهم.

عدد 2 صورة بمقاس 6*4.

تعمل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على توفير بعض الشروط والمتطلبات اللازمة التي يجب استيفاؤها من أجل إصدار جواز السفر للأطفال أقل من 15 عامًا.