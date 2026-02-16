الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 مساءً - “المركز الوطني للأرصاد”:هذه المناطق تشهد أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اليوم تعرف عليها

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أن تشهد بعض المناطق في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد حيث سترافق هذه الأمطار تدفقات السيول والرياح النشطة في هذه المناطق ما يعزز احتمالية حدوث جريان السيول والفيضانات المركز الوطني للأرصاد.

الشرقية أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد الرياض أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد القصيم أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد حائل أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تبوك أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

المناطق الحالة الجوية

وتشمل هذه المناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك. حيث ستتسبب هذه الحالة الجوية في تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع احتمالية هطول زخات من البرد وتدفقات السيول كما ستشهد هذه المناطق نشاطًا في الرياح السطحية.

وتمتد هذه الحالة الجوية أيضاً إلى مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران، حيث سترافق هطول الأمطار الرعدية زخات من البرد وتزيد من نشاط الرياح السطحية يتوقع أن يتغير مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار المثارة بفعل الرياح النشطة.

يجدر بالمواطنين والمقيمين في هذه المناطق أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة المحلية وتحديثات الأرصاد الجوية. ويُنصح بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتأجيل السفر إلى حين استقرار الحالة الجوية، خاصة في مناطق تشهد تدفقات السيول.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تجدد النداء للجهات المختصة بضرورة توفير مراكز للتخييم مع وضع ضوابط للحفاظ على النظافة العامة خلال موسم الشتاء، لتلبية احتياجات المجتمع وتأمين بيئة مناسبة ومخدومة للتخييم.

مع قدوم فصل الشتاء وازدياد فرص هطول الأمطار والتغيرات المناخية، يصبح توفير مراكز التخييم التي تكون مجهزة ونظيفة ضرورة حتمية لتلبية احتياجات الجمهور وللمحافظة على النظافة العامة.

وفقًا للمعلومات المتاحة عبر الإنترنت، يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. لذلك، يجب متابعة التحديثات الجوية المحلية والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.