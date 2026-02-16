الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةلماذا ترفض السعودية فيزا شنغن 1447؟ وهل يمكن الاعتراض على رفض تأشيرة شنغن؟

يبحث البعض عن لماذا ترفض السعودية فيزا شنغن 1447؟ وهل يمكن الاعتراض على رفض تأشيرة شنغن؟، حيث يمكن الحصول على فيزا شنغن بسهولة من داخل السعودية بالنسبة إلى السادة المقيمين فيها، ولكن هناك بعض الإجراءات الضرورية التي يجب الالتزام بها لكي يتمكن الفرد من الحصول على هذه الفيزا.

ما هي تأشيرة شنغن؟

تعد تأشيرة شنغن هي تأشيرة دخول متعددة تتيح لحاملها السفر إلى أي دولة ضمن منطقة شنغن، وذلك لفترة قد تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا.

كما يمكن الحصول على أسهل تأشيرة شنغن من السعودية للمقيمين وذلك يكون خلال 15 يومًا من بعد تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم، كما لا يمكن الحصول على تأشيرة شنغن قبل انتهاء هذه المدة.

لماذا ترفض السعودية فيزا شنغن 1447؟

أما عن أهم أسباب رفض طلب الحصول على فيزا شنغن 1447، فهي:

نقص في المستندات: حيث أن عدم تقديم كل المستندات المطلوبة والضرورية قد يؤدي ذلك إلى رفض الطلب.

تقديم معلومات غير صحيحة: عند تقديم معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة قد يكون سبب في رفض الفيزا.

عدم توفر الوسائل المالية: يجب على السادة المتقدمين تقديم دليل صريح على وجود وسائل مالية كافية لأجل تغطية تكاليف السفر والإقامة.

نية البقاء غير واضحة: يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم معلومات واضحة بشأن الغرض من السفر في الفترة الحالية بجانب توضيح فترة البقاء المتوقعة.

سجل سفر سابق مشكوك فيه: إذا كان لديك سجل سفر سابق يثير الشكوك بشأن الامتثال للقوانين واللوائح، فقد يتم رفض الطلب في هذه الحالة.

نقص الروابط الوطنية: يمكن أن يؤدي عدم وجود صلة قوية بالوطن في الدولة التي ترغب في زيارتها إلى شكوك حول نوايا البقاء فيها بشكل قانوني.

تاريخ سفر غير ثابت: قد يكون رفض طلب التأشيرة ناتجًا عن وجود تاريخ سفر غير منتظم، مما يشير إلى عدم الاستقرار أو عدم الموثوقية.

هل يمكن الاعتراض على رفض تأشيرة شنغن؟

أوضحت وزارة الخارجية في تصريحاتها بهذا الصدد أن لدى المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن حق الاعتراض على قرار الرفض الخاص بهم بعد معرفة أسباب رفض فيزا شنغن 1447.

كما يمكن تقديم الاعتراض من خلال خطاب يعطي فرصة أفضل للحصول على الموافقة.

نصائح قبل تقديم الاعتراض على رفض تأشيرة شنغن

في حالة رفض طلب التأشيرة، يفضل مراعاة النقاط التالية قبل تقديم اعتراض على هذا القرار، حيث يجب:

التحقق من إمكانية تقديم اعتراض على قرار رفض التأشيرة واحقية الاعتراض.

التأكد من أن الدولة المعنية بالتأشيرة تسمح بالاستئناف لك مرة أخرى على قرارها وتتيح هذا الإجراء.

الاتصال بسفارة الدولة التي رفضت التأشيرة لكي تتمكن من الاستفسار حول إمكانية تقديم اعتراض والحصول على المزيد من المعلومات.

شروط الحصول على فيزا شنغن المقيمين في السعودية 1447

أما عن شروط الحصول على فيزا شنغن المقيمين في السعودية 1447 فهي:

يجب على الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة أن يكون لديه حساب مسبق وجاري في إحدى البنوك المعترف بها داخل المملكة العربية السعودية.

يتعين على المتقدم تقديم ورقة تظهر جميع التعاملات بينه وبين البنك وذلك عن الستة أشهر الأخيرة.

يجب دفع الرسوم المطلوبة للحصول على تأشيرة شنغن، كما يجب ملاحظة أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد في حالة رفض الفيزا نهائيا.

يجب على المقدم أن يكون مؤمنًا صحيًا للسفر إلى جميع دول أوروبا، ويعتبر هذا التأمين وثيقة ضرورية لكي يتم قبول طلب التأشيرة.

يتعين تقديم وثيقة رسمية تثبت حجز المقدم في إحدى الفنادق في دول أوروبا لفترة محددة بتواريخ محددة، حيث تعتبر هذه الوثائق مساعدة في تعزيز مصداقية الطلب وتسهيل الحصول على التأشيرة.

يجب تقديم صورتين شخصيتين للمقدم، ويفضل أن تكون الصور ذات خلفية بيضاء وتظهر الوجه بشكل واضح.

كما يجب عند التقديم أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويحتوي على عدد من الصفحات الفارغة لكي يتمكن المتقدم من الحصول على الختم اللازم للتأشيرات.

في ختام رحلتنا مع لماذا ترفض السعودية فيزا شنغن 1447؟ وهل يمكن الاعتراض على رفض تأشيرة شنغن؟ نكون قد قدمنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد، وأنصح أن يتم التعامل مع الشروط والأوراق المطلوبة بجدية وأمانة حتى يتم الموافقة على الطلب المقدم.