الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - تعرف بالخطوات كيف يمكنك تغيير الصورة الشخصية داخل الإقامة

قامت المديرية العامة التابعة للجوازات بالإعلان عن الطريقة الصحيحة التي تستطيع من خلالها أن تقوم بتغيير وتحديث الصورة الشخصية داخل الإقامة بالإضافة إلى الشروط المطلوبة لعمل ذلك، حيث أعلنت تلك المديرية من خلال حسابها الشخصي على المنصة الإلكترونية إكس بأنه لابد من حجز موعد محدد وكذلك مراجعة الإدارة الخاصة بالجوازات من أجل تغيير تلك الصورة الشخصية وذلك بشرط سريان جواز السفر الشخصي وكذلك لابد من حداثة الصورة الشخصية للتأكد من تغييرها.

خطوات تحديث الصورة الشخصية داخل الإقامة

من الممكن أن يتم تحديث الصور الشخصية عن طريق قيام المتقدم بحجز موعد في إدارة الجوازات مسبقاً من خلال البوابة الإلكترونية أبشر وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالضغط على زر تغيير الصورة الشخصية داخل الإقامة.

ثم يتم الضغط على الرابط الموجود أسفل الصفحة.

وبذلك يمكن تسجيل الدخول داخل المنصة مع كتابة الكود المخصص للتحقق والذي يتم إرساله من خدمة أبشر.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر تسجيل الدخول حتى يتم فتح قائمة المواعيد في إدارة الجوازات.

يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على زر خدمة المواعيد ثم زر خدمات المقيمين وبعد ذلك الضغط على زر المنطقة.

يتم بعد ذلك اختيار عدد العمليات وهي عملية واحدة فقط ثم الضغط على زر التالي.

يتم كتابة اسم الفرع الخاص بالجوازات والقريب أيضا من البيت مع كتابة التاريخ اللازم والذي يتم به حجز الموعد.

كيف تظهر بعد ذلك صفحة جديدة والتي تضم البيانات الخاصة بتأكيد هذا الموعد وهي: متطلبات الخدمة واسم الخدمة والفرع والعنوان وعدد العمليات.

ثم يتم الضغط على زر التأكيد على زر بيانات الموعد.

الشروط اللازمة من أجل تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

لابد من توافر بعض الشروط حتى يتم تغيير القراءة الشخصية داخل الإقامة وهي كالآتي: