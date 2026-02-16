الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 مساءً - “وانت في مكانك” خطوات اصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني

بسهولة ويُسر.. كيفية الحصول على جواز السفر إلكترونيًا في السعودية، بفضل الجهود الكبيرة للحكومة السعودية، أصبحت العديد من الخدمات الحكومية مُتاحة الآن بشكل إلكتروني، وإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني هو واحد من هذه الخدمات الحديثة والمُبتكرة، حيث يعد جواز السفر الإلكتروني تطورًا هامًا في عمليات السفر والتنقل الدولي للمواطنين السعوديين، لذا يجب الإلمام بكافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار جواز سفر سعودي إلكتروني.

خطوات الحصول على جواز السفر إلكترونيًا في المملكة

بسبب الطلب الواسع والمتزايد على سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الحكومية، لقد بدأت المملكة في تطبيق الجواز السفر الإلكتروني كخطوة نحو تحديث وتسهيل إجراءات السفر لمواطنيها، حيث يتم ذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة من أي مكان في العالم، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هُنــــــا. اضغط على “أبشر أفراد” ومن ثم قم بتسجيل الدخول في الموقع. توجه إلى المواطنين، ومن ثم اختر “الخدمات الإلكترونية” اضغط على “خدمات الجوازات” اضغط على “إصدار جواز السفر السعودي” اختر “تقديم الطلب” سوف يرسل إليك إشعار أو رسالة تتضمن رقم المعاملة.

هل هناك شروط لإصدار جواز سفر إلكتروني؟

كما قد أوضحت الجهات المعنية في المملكة، أنه في إطار توفير إمكانية إصدار جواز سفر سعودي إلكتروني بينما أنت في مكانك، هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توفرها لضمان إتمام هذه المُهمة بنجاح، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ضرورة تسديد الرسوم المطلوبة والتي تتمثل في 600 ريال لمدة 10 سنوات، و300 ريال لمدة 5 سنوات.

سداد كافة المخالفات المرورية المطبقة على صاحب الجواز.

ضرورة أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة.

توفير بصمة وصورة حديثة للمواطن.

بفضل التقدم التكنولوجي السريع في العالم الآن، أصبح من الممكن الآن للأفراد الحصول على الجواز السفر السعودي الإلكتروني بطريقة سهلة ومُريحة، حيث يعتبر الجواز السفر الإلكتروني تحولًا هامًا في عمليات السفر والتنقل الدولي للمواطنين السعوديين، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على توفير الوقت والمجهود على المواطنين بشكل دائم.