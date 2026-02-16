الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - في سبيل حماية الأطفال عند السفر يجب التزام الأسر بتوفير جوازات السفر لهم، وهو ما يتطلب استيفاء مجموعة من الخطوات والشروط، بالإضافة إلى معرفة التكلفة اللازمة لإصدار جواز سفر للأطفال، وهو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية لجميع مواطنيها.

شروط إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية

على كل والد الاطلاع على بعض الشروط الهامة عند السفر إلى خارج المملكة مع أبنائه، لاسيما التي تتعلق بإصدار جواز سفر لهم، وهو ما أعربت عنه وزارة الداخلية السعودية على النحو التالي:

امتلاك ولي الأمر عنوان وطني مُسجل في البريد السعودي.

أن يكون الطفل أقل من 12 عام.

جواز السفر يُصدر لمدة 5 سنوات.

عدم امتلاك الطفل بطاقة هوية وطنية.

تواجد الطفل مع والديه على الأراضي السعودية.

دفع 300 ريال سعودي، إما في مقر الجوازات أو إلكترونيًا عبر نظام سداد، وهي تكلفة إصدار جواز سفر للطفل.

إجراءات استخراج جواز سفر للأطفال

بات بالإمكان عند التأكد من تحقق الشروط سابقة الذكر أن يُستخرج جواز السفر للأطفال إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لأي من المقرات الحكومية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر ، وهي المنصة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية من هنـا . النقر على خدمات الأفراد. تسجيل الدخول باسم المُستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التأكيد المُرسل على رقم الجوال المُسجل في أبشر. النقر على دليل الخدمات. اختيار خدمة الجوازات. تحديد “إصدار جواز السفر”. وضع علامة في المربع المقابل لخدمة إصدار جواز سفر للقاصر. الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها. تعبئة نموذج البيانات المطلوب. إضافة صورة للطفل المُراد استخراج جواز سفر له. النقر على تأكيد. ثم تقديم الطلب.

مع العلم أنَّ جواز سفر الطفل لا يُستخرج إن كان على وليّ الأمر بعض المخالفات المرورية المُسجلة، لكن في العموم فترة معالجة طلبه إلكترونيًا تستغرق من 3 إلى 4 أيام، حتى يتم تجهيز جواز السفر للطفل.

هكذا أوضحت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية شروط وإجراءات استخراج جواز سفر للأطفال، باعتباره من أساسيات السفر بهم للخارج.