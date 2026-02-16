الأحوال المدنية هذه طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - الأحوال المدنية

إن من أكثر الخدمات التي يرغب المقيمين في معرفتها طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية، والتي يمكن من خلالها تحديث البيانات الخاصة بالمقيم بكل سهولة قبل موعد انتهاء الإقامة، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز تغيير الصورة في أبشر، وشروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية.

طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية

إن منصة أبشر توفر إلى المقيمي في المملكة العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها، حيث إن يمكن تقديم طلب تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية بشكل إلكتروني بكل سهولة، وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى البوابة الرسمية الإلكترونية أبشر “من هنا“. املأ بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم، أو رقم الهوية، وكلمة المرور) اختر دخول. اكتب رمز التحقق المرسل إلى جوال المستخدم في رسالة نصية. ثم اختر من الخدمات خدمة الجوازات. ا ضغط على تحديث بيانات جواز السفر. انقر على بدء استخدام الخدمة. حدد نوع الطلب. قم بإرفاق الصورة الشخصية التي يرغب المقيم في تحديثها. سجل البيانات المطلوبة. حدد خانة الموافقة على كافة الشروط والأحكام. اختر حفظ. اضغط على تأكيد. من ثم اذهب الموظف المختص. املأ بيانات نموذج تحديث جواز السفر.

سوف يستلم المقيم جواز السفر في خلال 3 أيام.

شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية

إن خدمة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة السعودية من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال منصة أبشر الرقمية التابعة إلى وزارة الداخلية، ولكن يجب على المقيم المتقدم استيفاء شروط تحديث الصورة الشخصية في الإقامة التي تتمثل فيما يلي:

تكون صلاحية جواز سفر المقيم سارية.

المقيم يكون مكشوف الرأس إذا كان رجل.

دفع جميع رسوم تحديث البيانات.

إذا كانت المقيمة امرأة تكون في وقت التصوير دون أي مساحيق زينة أو أي مستحضرات تجميل، والالتزام بالحجاب الشرعي، وتغطية العنق والرأس بالحجاب.

عدم ارتداء المقيم أي نظارات.

تقديم كافة المستندات اللازمة.

رسوم تجديد بيانات جواز السفر للمقيمين

إن المديرية العامة للجوازات داخل السعودية قد حددت رسوم تجديد بيانات جواز السفر للمقيمين قيمتها: 300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات، والإقامة التي تكون مدتها 10 سنوات يكون قدرها 600 ريال، وقد تتغير الرسوم بعد ذلك حسب القرارات التي يتم إصدارها من قبل الجوازات.

إن في الختام قد عرضنا الرد على الخبر المتداول حول إمكانية تغيير الصورة الشخصي في الإقامة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وما يتعلق بها من رسوم تجديد، والشروط المطلوبة لتغيير الصورة الشخصية.