الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - اليكم الان رابط خدمة أبشر سفر لمنافذ العبور البرية 1447

يهتم الكثير من الأشخاص لمعرفة رابط خدمة أبشر سفر لمنافذ العبور البرية، وذلك لرغبة المواطنين في السفر من المملكة العربية السعودية للدول الخارجية وذلك عن طريق المنافذ البرية من أجل الحصول على تصريح السفر، من خلال موقع لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على شروط الاشتراك في خدمة أبشر سفر.

رابط خدمة أبشر سفر لمنافذ العبور البرية

في حال رغب المواطنين السفر عبر المنافذ البرية سواء كان ذلك الشخص بمفرده أو معه مرافقين فيجب عليه الحصول على التصاريح الخاصة بالسفر، ويمكن ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

ادخل للموقع الرسمي لمنصة أبشر ” من هنا“. انقر على أفراد. سجل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم. انقر على دليل الخدمات. اضغط على خدمة أبشر سفر خدمات أخرى. قم بتحديد خدمة تقديم طلب سفر عبر المنافذ البرية. حدد المركبة. قم بإضافة بيانات المسافرين والتابعين. اضغط على تقديم الطلب.

شروط الاشتراك في خدمة أبشر سفر

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل للاشتراك في خدمة أبشر سفر، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

الشخص المتقدم يجب أن تكون لديه هوية وطنية سارية العمل.

أن يكون لديه جواز سفر.

في حال تم إصدار التصريح على جواز السفر فيجب أن تكون صلاحيته خمس سنوات كحد أقصى.

لا يمكن لصاحب جواز السفر القيام بإصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص ليس لديه جواز سفر ساري العمل.

إذا كان يرغب الشخص في إصدار تصريح جديد يجب أن يتم إلغاء أي تصريح سابق على جواز السفر أو على الهوية الوطنية.

إذا كان هناك مرافقين في جواز السفر الشخصي، فإنه يحق للمصرح القيام باختيار من يرغب بإصدار تصريح له مع صاحب الجواز الأساسي.

المنصة توفر تلك الخدمة لأفراد الأسرة أقل من سن 21 سنة لغير المتزوجين.

في حال تم إصدار تصريح السفر على الهوية الوطنية فإنه يشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

إذا تم إصدار التصريح على الهوية الوطنية فإن مدة صلاحية التصريح تكون نفس فترة صلاحية الهوية الوطنية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح سفر

لاستخراج تصريح سفر فهناك بعض المستندات التي يجب تقديمها والتي تتمثل فيما يلي:

النسخة الأصلية من جواز السفر.

استمارة طلب تصريح السفر.

نسخة من بطاقة الهوية مع إحضار الأصل للمطابقة.

تقديم الصورة الأصلية من سجل الأسرة للمصرح له.

تعرفنا على ما رابط خدمة أبشر سفر لمنافذ العبور البرية، حيث يمكن الدخول من منصة أبشر الإلكترونية واتباع الخطوات المطلوبة، حيث إن السفر من خلال المنافذ البرية في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر التصاريح والتي تخص الفرد المسافر والتابعين.