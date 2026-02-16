الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - كيف اعرف رقم من نمبر بوك السعودية؟

يهدف تطبيق نمبر بوك السعودية إلى معرفة هوية المتصل سواء كان هدف الاتصال الازعاج أو أي سبب آخر، يعتبر تطبيق نمبر بوك السعودية من أشهر وأبرز التطبيقات العالمية التي تساعد المواطنين في معرفة اسم المتصل إذا كان مجهول الهوية، وأيضاً يمكنك حظر الرقم ولن يستطيع هذا الرقم الاتصال مره اخرى، مع العلم أن هذا التطبيق لديه قاعدة بيانات كثيرة مع أكبر شركات الاتصال ذلك لسهولة الوصول إلى هوية المتصل من خلال الصفحة الرسمية للتطبيق.

مميزات تطبيق نمبر بوك السعودية

المميزات التي يستفيد منها المواطن في حالة تحميل التطبيق تتمثل في التالي:

التطبيق مجاني ولا يتم دفع أي رسوم تحميل نهائي.

عملية تحميل التطبيق سهله وذلك بسبب أنه متوفر على متجر بلاي ومتجر وان والمتجر الصيني.

يمكنه منع اتصال أي رقم غير مسجل على الهاتف.

وأيضاً يدعم جميع أجهزة التشغيل سواء كانت اندرويد أو ايفون.

يساعد في معرفة اسم المتصل في أقل وقت ممكن.

يعمل بشكل تلقائي بمجرد اتصال رقم غير مسجل سوف يظهر لك الاسم تحت الرقم دون الحاجه إلى تشغيل وضع معين.

يتميز الموقع بالمصداقية والشفافية بمعنى أنه يظهر لك الاسم الحقيقي وليس الاسم المستعار.

يعمل على قاعده بيانات قوية للغاية.

يساعد في عدم ازعاج أي أحد لك في أي وقت.

يعتبر هذا البرنامج الأفضل والأشهر على الاطلاق.

يعتبر هذا البرنامج أيضا المنافس الأكبر للتروكولر.

وأيضاً يعمل هذا التطبيق على التحديث بشكل تلقائي.

وأخيراً يمتلك هذا التطبيق قائمه أسماء كبيرة للوصول إلى الشخص المتصل مهما كان مكانه.

كيف أعرف رقم أي شخص من خلال نمبر بوك

لمعرفه أي رقم من خلال نمبر بوك اتبع الخطوات التالية: