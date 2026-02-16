الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةاستخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة 1447 هي خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة 1447 في السعودية بالرابط المباشر

استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة 1447 هي خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة 1447 في السعودية بالرابط المباشر

يريد العديد من أصحاب العمل الاستعلام عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم ويوجد الكثير منهم لا يملكون القدرة على حساب المكافأة ولحل هذه المشكلة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن طريقة سهلة تسهل على العديد من العاملين حيث أعلنت عن كيفية حساب هذه المكافأة من خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة طبقا لعدد من القوانين والأنظمة المتفق عليها وجاء ذلك للحفاظ على حقوق العاملين ومنحهم كافة الحقوق بعد الإنتهاء من فترة العمل المتفق عليها حيث يوفر للعاملين الشعور بالاطمئنان والاستقرار للحفاظ على كافة حقوقهم والتعبير عن تقديرهم أثناء فترة خدمتهم.

احتساب مكافأة نهاية الخدمة

أعلنت المملكة العربية السعودية على إتاحة فرصة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عن طريق وزارة الموارد البشرية من خلال بوابة الثقافة العمالية وتعتبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الطريقة التي تسهل للعميل معرفة موعد صرف المكافأة ليس فقط قيمتها بل بالإضافة إلى ذلك كافة المعلومات الخاصة بها وتتمثل طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في التالي:

تحدد مكافأة نهاية الخدمة طبقا إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

يتم تقدير مبلغ كل سنة من كافة سنوات الخدمة.

يتم الحساب للعمال مقدار نصف شهر لكل سنة من الخمس سنوات الأولى من العمل.

أما بعد مرور خمس سنوات فيتم حساب شهر لكل سنة للعامل.

في حالة إذا لم يتم إتمام الموظف العام كله في الشركة وقامت بإتمام عدة أشهر فقط فيتم حساب حسابهم بنسب حساب معينة

لا يمكن للعامل حصول هذه المكافأة إلا بعد إتمام عامين على الأقل من العمل في الشركة.

في حين إتمام العامل مدة أقل من السنتين فيتم صرف ثلث المكافأة للعامل أما في حالة إتمام العامل 10 سنوات فيتم صرف المكافأة كاملة له.

ما هي خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة

أتاحت المملكة العربية السعودية حاسبة مكافأة نهاية الخدمة حيث يمكنهم حساب مكافأة نهاية الخدمة عن طريق :