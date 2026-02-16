الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - ما هي حالات إعفاء منشأة من رسوم رخصة العمل السعودية؟

فيما يتعلق بالحديث عن استخراج رخصة العمل في المملكة العربية السعودية، علينا أن نفكر في الحالات التي تتيح للمؤسسات التخلص من دفع رسوم رخص العمل للموظفين، حيث تتكامل هذه الحالات مع سياسات الحكومة التي تشجع على التوظيف وتعزيز القطاع الاقتصادي، وسنشرح في هذا المقال على موقعنا “لحظات نيوز” الحالتين التي تسمح بالاستفادة من تخفيض رسوم رخص العمل.

حالات إعفاء منشأة من رسوم رخصة العمل

إذا بلغ عدد الموظفين في المنشأة (سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين) تسعة موظفين أو أقل، يمكن للمنشأة الحصول على تخفيض في رسوم تراخيص العمل بشرط توفر الشروط التالية:

يتوجب على الجهة المشغلة أن تعمل بدوام كامل.

الشرط الأول لصاحب العمل هو أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون هناك موظف سعودي يعمل بدوام كامل وغير مالك العمل، وعليه أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

تتضمن المنشأة الصناعية الحالة الثانية المنشآت الصناعية التي تمنحها وزارة الصناعة إعفاءً من رسوم المقابل المادي، يقوم قسم الصناعة بحساب العدد المحدد للإعفاءات وتخصيصها للمنشأة، وهذا يساهم في تعزيز القطاع الصناعي ودعم النشاط الاقتصادي.

تكلفة رخصة العمل لأول 90 يوم

تطلق رخصة العمل مجاناً للموظفين الوافدين خلال الثلاثة أشهر الأولى، وهذا يعكس الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير عملية جذب الكفاءات العالمية، أما بالنسبة لرسوم الرخصة للموظف غير السعودي، فيتم فرضها بعد انتهاء الفترة المجانية، وتبلغ قيمة هذه الرسوم مئة ريال سعودي لكل موظف أجنبي سنوياً في المؤسسة.

رسوم رخصة العمل للموظف الوافد

يتم تعيين رسوم ترخيص العمل للموظف الوافد بناءً على عدد الموظفين السعوديين في المؤسسة، وتكون رسوم الترخيص لكل موظف وافد لا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين سبعمائة ريال شهريًا، وتزيد هذه الرسوم لتصل إلى ثمانمائة ريال سعودي شهريًا للموظفين الوافدين الذين يزيد عددهم عن عدد الموظفين السعوديين.

التسجيل على رخصة عمل

للحصول على رخصة العمل، يتيح لك الوصول المباشر إلى منصة “قــــوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية، بعد ذلك قم بتسجيل حساب على منصة “قوى” باستخدام بياناتك الشخصية، ويفضل تقديم معلومات صحيحة لتسهيل عملية المعالجة، ثم قدم الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر، السجل الجنائي وأي وثائق أخرى ذات صلة بالعمل، بعدها أكمل إجراءات الدفع المطلوبة لإكمال طلبك والانتقال إلى مرحلة المعالجة، ويمكن استخدام المنصة لتتبع حالة الطلب ومعرفة موعد جاهزية رخصة العمل.