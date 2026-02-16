الخطوط السعودية تستضيف الجمعية العامة AACO في هذا الموعد

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - من خلال التعرف على الموعد المحدد للجمعية العامة للخطوط السعودية، يمكننا الإشارة إلى واحدة من أهم الوسائل التي يتم من خلالها العمل على التعرف على العديد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه تلك المؤسسة الهامة في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز الموعد المحدد للجمعية العامة للخطوط الجوية السعودية.

الموعد المحدد للجمعية العامة للخطوط السعودية

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال الجهات المسؤولة داخل الخطوط الجوية السعودية فإنه قد تقرر جعل الموعد الذي يبدأ من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر لعام 2026 هو الموعد المحدد لعقد الجمعية العامة، وذلك بغرض العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة.

أهداف الجمعية العامة للخطوط الجوية

يمكننا القول إن الغرض من العمل على عقد مؤتمر الجمعية العامة، هو تحقيق الأهداف التالية:

متابعة القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة.

الخطوات التي يمكن أن يتم تنفيذها من خلال قطاع الطيران، والتي يتم من خلالها العمل على تقليل انبعاثات الكربون بغرض الحفاظ على البيئة.

قضايا التحول الرقمي.

العمل على تطوير علاقات المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحسين المنتجات.

المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال جميع مراحل السفر في أنظمة العمل.

العمل على مناقشة العديد من القضايا الاستراتيجية التي تختص بتطوير قطاع الطيران.

العمل على إجراء جلسة مغلقة يتم من خلالها العمل على مناقشة العديد من القضايا والإدارات المالية والاستراتيجية للشركة.

حجز التذاكر من خلال الخطوط السعودية

تتم عملية حجز تذاكر الرحلات بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة، من خلال العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية بشكل مباشر “من هنا“. النقر على خيار حجز الرحلة. العمل على تحديد جهة الوصول والمغادرة من القوائم المنسدلة. حدد نوع التذكرة وتاريخ السفر. الضغط على خيار إظهار التفاصيل. العمل على تحديد عدد الركاب، مع العمل على تحديد نوع التذكرة. العمل على إدخال زر التأكيد المرئي. العمل على إدخال باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح. تنفيذ التعليمات الخاصة بدفع الرسوم، وذلك لكي تتم عملية الحجز بنجاح.

يمكننا القول إن الخطوط الجوية السعودية تعتبر واحدة من أهم شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، لذلك نجد أن تلك الشركة تعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات التي يتم من خلالها العمل على تطوير الخدمات الخاصة بها، لإرضاء العملاء.