خطوات التحقق من زواج المسيار برقم الهوية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - لقد انتشر زواج المسيار مؤخرًا في الدول العربية خاصة في السعودية، مما جعل الزوجات قلقات كون زواج المسيار يهدد كيان الأسرة حتى أصبح أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في المجتمعات السعودية، حيث يتم زواج المسيار بعقد شرعي لكن بشكل سري ومع ذلك يمكن للزوجات معرفة الزواج المسيار برقم الهوية إذا حصلت على بيانات أبشر الخاصة بالزوج.

طريقة التحقق من زواج المسيار برقم الهوية

يمكن معرفة زواج المسيار إذا تم تسجيل الزوجة في أبشر حيث تضاف إلى بيانات التابعين وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر من خلال هذا الرابط.

ثم اضغط بعدها على أبشر أفراد.

وقم بكتابة كافة البيانات اللازمة.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ستصلك رسالة نصية عبر هاتفك بها رمز التحقق قم بكتابته في المكان المناسب.

ثم انتقل إلى بيانات التابعين.

ستظهر أمامك كافة البيانات عن الزوجة والأبناء.

التحقق من زواج المسيار برقم السجل المدني

يمكن أيضًا معرفة إذا كان الزوج متزوج زواج مسيارًا عن طريق السجل المدني من خلال إتباع الطرق التالية:

الدخول إلى منصة وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

ثم انتقل إلى السجل المدني.

ثم اختر بعد ذلك الأحوال المدنية.

واضغط بعدها على الملف الشخصي.

وقم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ستظهر أمامك كافة البيانات الشخصية الخاصة بالزوج، وكذلك أيضًا بيانات زوجته.

ختامًا إلى هنا لقد قمنا بشرح كيفية التحقق من أن الزوج متزوج بالمسيار برقم الهوية، وكذلك أيضًا برقم السجل المدني، حيث انتشر الزواج المسيار بشكل كبير في السعودية مما جعل الحكومة السعودية تؤكد على ضرورة تسجيل الزوجات والأبناء من ذلك الزواج.