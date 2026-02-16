وظيفة بمرتب مجزي… أكاديمية SaveFast للتدريب تعلن عن وظيفة شاغرة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - مركز الرواد للمحترفين أعلن SaveFast عن وظيفة شاغرة به وهي مدرب ضيافة محترف بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وعلى المتقدمين أن يتأكدوا من مهاراتهم في هذه الوظيفة، وإرفاق كافة الشهادات المطلوبة كي يتمكنوا من الحصول على الوظيفة، وتم بدء التقديم على هذه الوظيفة بدءً من يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري لعام 2026.

المؤهلات المطلوبة على وظيفة مدرب ضيافة محترف

فيما يلي يمكن التعرف على المؤهلات المطلوبة على وظيفة مدرب ضيافة محترف:

أن يكون المتقدم لديه القدرة على إلهام وتحفيز مجموعات متنوعة من المتعلمين.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة او التعليم في مجال قريب من ذلك.

على المتقدم أن يتمتع بمهارات ممتازة في التواصل والعرض التقديمي.

مسؤوليات وظيفة مدرب ضيافة محترف

يمكن من خلال هذه الفقرة التعرف على مسؤوليات وظيفة مدرب ضيافة محترف: