الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 08:15 مساءً - تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم أفضل الخدمات المتنوعة والحديثة للمواطنين بالدولة وذلك في كافة المجالات والقطاعات تقدم خدمة حجز قطار الرياض إلى الأحساء سار 1447، وذلك من خلال منصة سار والتي أطلقته الهيئة العامة لخطوط السكك الحديدية ويعد من واحد من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة حيث يتيح نظام سار خدمة حجز تذاكر القطار وذلك عبر الإنترنت بأسهل الطرق وأرخصها.

حجز قطار الرياض إلى الأحساء سار 1447

قطار الرياض إلى الأحساء سار

يلجأ المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة إلى استخدام خطوط السكك الحديدية عبر سار نظراً لما توفره الخدمة من مميزات متعددة، كذلك فإنها توفر تجربة التنقل بين مدن المملكة بشكل مريح وسريع، لذلك سنتعرف على أهم التحديثات التي تمت في خطط السكك الحديدية في ١٤٤٥هـ.

يعد مسار القطار من الرياض إلى الأحساء من بين أهم مسارات سار، حيث يبلغ المسافة بين المدينتين ما يقرب من ٤٠٠ كيلو متر، وهي بالتأكيد مسافة طويلة جداً وستصبح مرهقة للمواطن إذا قطع كل هذه المسافة بوسيلة أخرى غير القطار، لذلك فأن القطار هو الاختيار المناسب في المسافات الكبيرة.

شروط حجز قطار الرياض إلى الأحساء سار 1447

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يحصل المواطن على تذاكر للقطار ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب أحضار إثبات الهوية عند شراء التذاكر والسفر وإبراز الهوية لموظفين سار، ويجب أيضاً إحضار تصريح الإقامة للمقيمين بالمملكة.

التأكد من صحة البيانات الشخصية الموجودة على التذكرة، ولا تتحمل خدمة سار المسؤولية إذا حدث أي خطأ.

تذاكر ذوي الإعاقة أو مرضى السرطان وغيرها يجب إبراز إثبات بطاقة الركاب والتي تعطى لهم، وأيضاً للمرضي

يجب أن يتوفر معهم التقرير الطبي عند صعود القطار.

يجب على مرافق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ومرضى السرطان حجز تذاكر السفر بحد أقصى مقدم الرعاية واحد.

يجب على العملاء التأكد من حملهم تذاكر سارية طوال فترة الرحلة، وإذا لم يكن لديك بطاقة سارية يتحمل العميل ذلك سيتطلب منه شراء تذكرة جديدة للرحلة بأعلى سعر.

طريقة الحجز وشراء التذاكر

يمكن للمواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية القيام بحجز تذاكر القطار عبر الأنترنت من خلال الطرق الآتية:

من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط الحديدية

يعد الحجز وشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني هي الطريقة الأسهل حيث تمكن المواطنين من القيام بـ حجز التذاكر بأفضل الأسعار من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالسكك الحديدية وذلك يوفر الكثير من الوقت والجهد.

عبر شباك التذاكر الموجود بالمحطة

وذلك الاختيار يجعل المواطن أن يذهب بنفسه إلى محطة القطار المراد الحجز منها والقيام بشراء التذكرة من نقاط البيع الخاصة بذلك.

عبر الرقم الموحد

يمكن للمواطنين التواصل عبر الرقم الموحد لخطوط السكك الحديدية وهو 8001262000 والذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد الموظفين في أي وقت حتى في العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع حتى يقومون بخدمة المواطن والرد على استفساراته.

طريقة حجز تذاكر القطار عبر تطبيق سار

يمكن للمقيمين بالمملكة تنزيل تطبيق سار على الجوال وذلك للقيام بحجز تذاكر من الرياض إلى الأحساء وذلك عبر الخطوات الآتية:

حمل التطبيق على هاتفك وبعد ذلك قم بفتح تطبيق سار.

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول للتطبيق.

أنقر على أختيار الحجز السريع.

سيظهر لك الرحلات المتاحة ومحطات القطار.

حدد مكان المحطة ونوع درجة الرحلة و إذا كانت الرحلة ذهاب أو عودة أو الأثنين معاً.

قم بإدخال يوم وتاريخ الذهاب وحدد درجة القطار المناسبة لك.

سيظهر قائمة جميع أوقات القطارات، قم باختيار الوقت المناسب لك.

ثم أضغط على تسجيل الطلب وقم بإدخال طريقة الدفع المناسبة لك للقيام بسداد قيمة التذكرة.

أضغط على تسجيل الطلب، سيتم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني تحتوي على صورة للتذكرة الخاصة بك.

