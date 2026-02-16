طريقة التسجيل في منصة التطوع 1447 وشروطه ومعرفة كيف يتم احتساب ساعات التطوع وإدخالها في أبشر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة التسجيل في منصة التطوع 1447 وشروطه ومعرفة كيف يتم احتساب ساعات التطوع وإدخالها في أبشر

يسأل العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل في منصة التطوع وشروطه ومعرفة كيف يتم احتساب ساعات التطوع وإدخالها في أبشر، حيث تمنح المملكة العربية السعودية خدمة التسجيل في العمل التطوعي بهدف تقديم المساعدة إلى الأشخاص الآخرين، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي.

طريقة التسجيل في منصة التطوع

المنصة الوطنية للعمل التطوعي في المملكة هي منصة إلكترونية تهدف إلى تقديم مجموعة من الأعمال التطوعية، والتي تقدم النفع والفائدة لجميع الأطراف سواء المتطوعون أو المستفيدون من خدماتها أتاحت المنصة الكثير من فرص العمل للتطوع ضمن مجالات لها أثر إيجابي في المجتمع السعودي، ويمكن التسجيل بها من خلال الآتي:

الولوج إلى موقع المنصة الوطنية للعمل التطوعي “من هنا“. يجب النقر على تسجيل جديد والموجود في القائمة الرئيسية. إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في تحدد الجنسية، رقم الهوية، سنة ميلاد المتطوع. النقر على سجل الآن. كتابة رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل بنظام أبشر. النقر على زر تحقق. إدخال المعلومات المطلوبة وهي البريد الإلكتروني الخاص بالمتطوع، رقم جوال المتطوع، تعيين كلمة المرور. والتأكيد عليها. النقر على استكمال البيانات. يجب كتابة المعلومات والبيانات المتبقية. يجب الاطلاع على الميثاق الأخلاقي والموافقة عليه. الدخول لحساب المتطوع واستعراض الفرص التطوعية المتاحة. تحديد أوقات التطوع. النقر على إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منصة التطوع

توجد بعض الشروط التي تتعلق بالتسجيل في العمل التطوعي والتي تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

إذا كان المتطوع سعودي الجنسية يجب توافر بطاقة الهوية الوطنية، إذا كان غير سعودي ومقيم يجب أن يقدم جواز السفر ورقم الإقامة.

حصل على شهادة الثانوية العامة.

أن يكون له خبرة في المجال المتطوع فيه.

يتميز بالقدرة على تحمل المسؤولية والمهام التي يكلف بها في المجال التطوعي.

يقبل جميع الظروف المتوفرة في مجال العمل التطوعي الذي اختاره.

الاشتراك في البرنامج التدريبي ومن بينها مهارات التطوع الصحي.

حاصل على المهارات والإمكانيات التي تؤهله إلى التطوع.

أن يكون ذات صحة جيدة ولا يشتكي من أي أمراض.

غير مسموح له بالسفر خارج حدود المملكة أو التعامل مع أي شخص يحمل أي مرض.

أن يكون له عمل حر أساسي لا يتعارض مع العمل التطوعي.

النجاح في اختيار الفحص البصري المرتبط بفيروس كورونا.

مجالات التطوع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

توجد العديد من المجالات في منصة العمل التطوعي والتي من أبرزها الآتي:

الدين.

الرياضة.

الإعلام.

البيئة.

التعليم.

التأهيل.

التسويق.

الصحة.

الفن.

الإسكان.

التدريب وتقديم الخدمات.

السياحة.

الأمن.

الهندسة.

النفسي.

الثقافة والترفيه.

القانون.

الإغاثة.

التكنولوجية.

خدمة الحجاج.

تحرص منصة أبشر على تسهيل الأمور على العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة في العمل التطوعي، حيث يمكن التسجيل في منصة العمل التطوعي عبر أبشر بصورة إلكترونية.